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Программа Пятница на 29 сентября 2022


Телепрограмма Пятница на 29 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.

Программа передач на 29.09.2022

05:00 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»
05:50 Пятница News. 173-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 3. 8-я серия - «Краснодарский край»
07:10 Кондитер. Сезон 3. 14-я серия - «Спецвыпуск 2»
08:10 Комиссар Рекс. Сезон 3. 4-я серия
09:10 Комиссар Рекс. Сезон 3. 5-я серия
10:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 18-я серия
11:50 Любовь на выживание. Сезон 1. 5-я серия - «Ксюша и Антон»
13:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 16-я серия
15:30 Четыре свадьбы. Сезон 1. 4-я серия
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 2-я серия
22:00 Оторвы. Сезон 1. 1-я серия
23:00 Детектор. Сезон 1. 12-я серия - «Милана Тюльпанова»
00:10 Папе снова 17
01:40 Пятница News. 175-я серия
02:10 Громкая связь
03:40 Пятница News. 174-я серия
04:00 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»

В программе передач возможны изменения.









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