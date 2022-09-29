Программа Пятница на 29 сентября 2022

Телепрограмма Пятница на 29 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.



Программа передач на 29.09.2022



05:00 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»

05:50 Пятница News. 173-я серия

06:10 Кондитер. Сезон 3. 8-я серия - «Краснодарский край»

07:10 Кондитер. Сезон 3. 14-я серия - «Спецвыпуск 2»

08:10 Комиссар Рекс. Сезон 3. 4-я серия

09:10 Комиссар Рекс. Сезон 3. 5-я серия

10:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 18-я серия

11:50 Любовь на выживание. Сезон 1. 5-я серия - «Ксюша и Антон»

13:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 16-я серия

15:30 Четыре свадьбы. Сезон 1. 4-я серия

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия

19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 2-я серия

22:00 Оторвы. Сезон 1. 1-я серия

23:00 Детектор. Сезон 1. 12-я серия - «Милана Тюльпанова»

00:10 Папе снова 17

01:40 Пятница News. 175-я серия

02:10 Громкая связь

03:40 Пятница News. 174-я серия

04:00 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»



В программе передач возможны изменения.



















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