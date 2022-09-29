Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие



Программа МИР на 29 сентября 2022


Телепрограмма МИР на 29 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.

Программа передач на 29.09.2022

05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:10 Мультфильмы
07:00 Станица. 7-я - 10-я серии
10:00 Новости
10:10 Станица. 10-я - 12-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино. К юбилею О. Ефремова
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Всемирные игры разума
23:05 Опекун
00:40 Наше кино. Неувядающие
01:05 Аршин Мал Алан
02:35 Новости
02:50 Специальный репортаж
03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач МИР 28 сентября 2022
  • Программа передач МИР на 27 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач МИР на 26 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач МИР на 25 сентября 2022 на весь день
    •




    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 29 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

    Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, 28-29 сентября

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Турнирная таблица. Когда начинается чемпионат мира

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Турнирная таблица, расписание матчей 9-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Все покеры в КХЛ. Хоккеисты, забивавшие 4 шайбы в одной игре

    Алексей Морозов

    За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче.











    Карта Харьковской области с городами, где находится Харьковская область на карте Украины
    Коронавирус - статистика COVID-19 на 29 сентября 2022
    Гороскоп Рыбы на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Водолей на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Стрелец на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Козерог на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Скорпион на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Весы на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Дева на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Лев на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru