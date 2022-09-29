Программа передач МИР на 29 сентября 2022. Телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 29 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.
Программа передач на 29.09.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:10 Мультфильмы
07:00 Станица. 7-я - 10-я серии
10:00 Новости
10:10 Станица. 10-я - 12-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино. К юбилею О. Ефремова
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Всемирные игры разума
23:05 Опекун
00:40 Наше кино. Неувядающие
01:05 Аршин Мал Алан
02:35 Новости
02:50 Специальный репортаж
03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе передач возможны изменения.