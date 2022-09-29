Программа передач МИР на 29 сентября 2022. Телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 29 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.



Программа передач на 29.09.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:10 Мультфильмы

07:00 Станица. 7-я - 10-я серии

10:00 Новости

10:10 Станица. 10-я - 12-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино. К юбилею О. Ефремова

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Всемирные игры разума

23:05 Опекун

00:40 Наше кино. Неувядающие

01:05 Аршин Мал Алан

02:35 Новости

02:50 Специальный репортаж

03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.