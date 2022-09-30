Программа передач, ТВ программа на 30 сентября 2022

Программа передач телеканалов России на пятницу 30 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 30.09.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Ф а н т а с т и к а

00:10 Юрий Любимов. Человек века

01:10 Судьба на выбор. 2-я серия - «Клятва Гиппократа»

02:10 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе!

23:45 Улыбка на ночь

00:50 Будет светлым день



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Тамара Носова

05:20 Мой герой. Татьяна Кравченко

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Белое солнце пустыни

08:45 Тёмная сторона света-3. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Тёмная сторона света-3. 4-я серия

12:40 Украденная свадьба. 1-я серия

13:35 Украденная свадьба. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Украденная свадьба. 3-я серия

16:00 Украденная свадьба. 4-я серия

16:55 Актёрские драмы. Вне игры

17:50 События

18:15 Вера больше не верит. 1-я серия

19:05 Вера больше не верит. 2-я серия

20:05 Вера больше не верит в романтику. 1-я серия

21:00 Вера больше не верит в романтику. 2-я серия

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Хотели как лучше, а получилось как всегда

00:40 Красный джаз

01:20 Не хочу жениться!

02:40 Петровка, 38

02:55 Королевы красоты. Проклятие короны

03:40 «Горькие ягоды» советской эстрады»

04:20 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 1-я серия



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Уж замуж невтерпеж

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Близнецы

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3. 2-я серия

09:25 Морские дьяволы-3. Опасные игрушки

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-3. Опасные игрушки

11:00 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Несчастный случай», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Лихач. Сезон 1. «Кровавая бухгалтерия», 1-я и 2-я серии

21:45 Стая. 19-я и 20-я серии

23:55 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:45 Захар Прилепин. Уроки русского

02:10 Квартирный вопрос

03:05 Их нравы!

03:40 Мент в законе-8. «Одноклассники», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:35 Улицы разбитых фонарей 4. Стриптиз по - тайски

06:25 Улицы разбитых фонарей 4. Воронья слободка

07:15 Улицы разбитых фонарей 4. Тонкости бизнеса

08:10 Последний бой. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Последний бой. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Подсудимый. 11-я - 14-я серии

17:30 Известия

18:00 Подсудимый. 15-я - 16-я серии

19:45 Кукольник. 1-я - 4-я серии

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Прохор Шаляпин. В поисках идеальной женщины

00:55 Свои-5. Оборотень

01:30 Свои-5. Карта желаний

02:10 Свои-5. Выше ветра

02:50 Свои-5. Разрушенная жизнь

03:30 Свои-2. Человек рассеянный

04:05 Свои-2. Зловещая находка

04:40 Филин. 1-я серия



Домашний



05:00 Женская консультация. 27-я серия

05:50 6 кадров

06:25 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Остаться в выигрыше». «Запретить любить»

13:05 Порча. Не моя сестра

13:35 Знахарка. Не разорваться

14:10 Верну любимого. Любой ценой

14:45 Двойная петля. 1-я - 4-я серии

19:00 Механика любви. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. Сообщающиеся сосуды

00:05 Знахарка. Не разорваться

00:40 Верну любимого. Любой ценой

01:10 Понять. Простить. «Остаться в выигрыше». «Запретить любить»

02:05 Тест на отцовство

03:45 Давай разведёмся!

04:35 Женская консультация. 28-я серия



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 108-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 109-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия

07:00 Смешарики

07:05 Принцесса и дракон

08:30 Звездная кухня. 3-я серия

09:00 СашаТаня. Сезон 4. 139-я - 156-я серии

18:00 Лучшие на тнт. 4-я серия

19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 15-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 228-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 753-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 752-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 142-я серия

00:00 Zomбоящик

01:15 Импровизация. Сезон 4. 96-я серия

02:10 Импровизация. Сезон 4. 97-я серия

02:55 Comedy Баттл. 22-я серия - «Финал»

04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 110-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 6. 41-я - 44-я серии

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Брызгалки

06:10 Три кота. Папа разбойник

06:15 Рождественские истории

06:40 Страстный Мадагаскар

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Суперлига. Сезон 1. 7-я серия

10:30 Элизиум

12:40 Уральские пельмени. #делотехники

13:10 Уральские пельмени. Медкомиссия невыполнима

16:15 Уральские пельмени. Мятый элемент

17:50 Уральские пельмени

19:25 Уральские пельмени. Бабье вето

21:00 Ангелы Чарли

23:20 Тихое место-2

01:10 Спутник

03:05 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 8. 52-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 8. 54-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 8. 62-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 8. 61-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 8. 56-я серия



Матч ТВ



04:50 Специальный репортаж

05:05 Третий тайм

05:30 Главная команда. U-21

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Земляк

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Лица страны. Сергей Шубенков

12:55 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Финалы в отдельных видах. Прямой эфир

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:40 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Чеховские медведи» (Россия) - «СКА Минск» (Белоруссия). Прямой эфир

21:20 Новости

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Байер». Прямой эфир

23:30 Точная ставка

23:50 Все на Матч!

00:30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины

02:00 РецепТура

02:30 Всё о главном

02:55 Новости

03:00 Спарта

04:45 Матч! Парад



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Армагеддон

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. В. Вагабов - А. Николсон. Прямой эфир

00:30 Поединок

02:15 В ловушке времени

04:10 Невероятно интересные истории



Звезда



03:35 Братство десанта. 13-я и 16-я серии

07:10 Собачье сердце

09:00 Новости дня

09:20 Собачье сердце

10:50 Следы на снегу

12:35 Битва за Москву. Агрессия

13:00 Новости дня

13:20 Битва за Москву. Агрессия

15:00 Военные новости

15:05 Битва за Москву. Агрессия

17:05 Битва за Москву. Тайфун

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 Битва за Москву. Тайфун

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. Александр Добронравов

23:55 Инспектор уголовного розыска

01:40 Будни уголовного розыска

03:05 Луч на повороте

04:35 Подкидыш



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва купеческая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова

07:30 Новости культуры

07:35 Колонна для Императора

08:20 Дороги старых мастеров. Лоскутный театр

08:30 Новости культуры

08:40 Рассекреченная история. Наш суперкомпьютер

09:10 Баязет. 12-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Телеспектакль «Семейное счастье»

11:25 «Театральная летопись». К 95-летию Юрия Каюрова

12:20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

12:30 Спрут-2. 6-я серия

13:35 Забытое ремесло. Старьевщик

13:50 Открытая книга. Илья Бояшов. «Морос, или Путешествие к озеру»

14:15 Власть факта. Золото и доллары: история Бреттон-Вудской системы

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Мезень (Архангельская область)

15:35 Энигма. Василий Бархатов

16:20 Баязет. 12-я серия

17:10 Александр Титов, Адам Гуцериев и Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр

18:20 Царская ложа

19:00 Смехоностальгия. Клоуны на манеже и на эстраде

19:30 Новости культуры

19:45 Первые в мире. Григорий Перельман. Максималист

20:00 Продлись, продлись, очарованье...

21:25 Дневники конкурса «Учитель года». Дневник 4-й

22:15 Линия жизни. К 65-летию Александра Митрошенкова

23:10 Новости культуры

23:30 «Особый взгляд» с Сэмом Клебановым. Магазинные воришки

01:40 Искатели. Дело Салтычихи

02:25 «Шпионские страсти». «Жил-был Козявин»



Пятница



05:00 Зов крови. Сезон 2. 6-я серия - «Лера Москвина»

05:20 Пятница News. 174-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 3. 13-я серия - «Спецвыпуск»

06:40 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»

08:20 Комиссар Рекс. Сезон 3. 5-я серия

09:20 Комиссар Рекс. Сезон 3. 6-я серия

10:20 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»

11:20 На ножах. Сезон 6. 15-я серия - «Подольск. Синяя птица»

12:20 Путешествие к центру Земли

14:10 Путешествие-2: Таинственный остров

16:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 2-я серия

19:00 Двенадцать друзей Оушена

21:30 Тринадцать друзей Оушена

23:50 Громкая связь

01:30 Пятница News. 176-я серия

01:50 Капитан Филлипс

04:00 Пятница News. 175-я серия

04:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

07:10 Дела судебные. Деньги верните

07:55 Дела судебные. Битва за будущее

08:45 Дела судебные. Новые истории

09:30 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Дела судебные. Деньги верните

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

11:55 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Дайте жалобную книгу

21:20 Опекун

22:55 Старики-разбойники

00:30 Розыгрыш

01:55 Музыкальная история

03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач, ТВ программа на 29 сентября 2022 Программа передач, ТВ программа на 28 сентября 2022 Программа передач СТС на 27 сентября 2022 на весь день Программа передач ТВ России на 27 сентября 2022 года. Телепрограмма на втор ...









Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 29 сентября, результаты игр



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр. Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, 28-29 сентября



Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября. Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Турнирная таблица. Когда начинается чемпионат мира



Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре. Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Турнирная таблица, расписание матчей 9-го тура АПЛ



Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу. Все покеры в КХЛ. Хоккеисты, забивавшие 4 шайбы в одной игре



За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче.









