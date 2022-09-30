Программа передач, ТВ программа на 30 сентября 2022

Программа передач телеканалов России на пятницу 30 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 30.09.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Ф а н т а с т и к а
00:10 Юрий Любимов. Человек века
01:10 Судьба на выбор. 2-я серия - «Клятва Гиппократа»
02:10 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе!
23:45 Улыбка на ночь
00:50 Будет светлым день
ТВЦ
04:40 Короли эпизода. Тамара Носова
05:20 Мой герой. Татьяна Кравченко
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Белое солнце пустыни
08:45 Тёмная сторона света-3. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Тёмная сторона света-3. 4-я серия
12:40 Украденная свадьба. 1-я серия
13:35 Украденная свадьба. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Украденная свадьба. 3-я серия
16:00 Украденная свадьба. 4-я серия
16:55 Актёрские драмы. Вне игры
17:50 События
18:15 Вера больше не верит. 1-я серия
19:05 Вера больше не верит. 2-я серия
20:05 Вера больше не верит в романтику. 1-я серия
21:00 Вера больше не верит в романтику. 2-я серия
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Хотели как лучше, а получилось как всегда
00:40 Красный джаз
01:20 Не хочу жениться!
02:40 Петровка, 38
02:55 Королевы красоты. Проклятие короны
03:40 «Горькие ягоды» советской эстрады»
04:20 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 1-я серия
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Уж замуж невтерпеж
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Близнецы
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3. 2-я серия
09:25 Морские дьяволы-3. Опасные игрушки
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-3. Опасные игрушки
11:00 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Несчастный случай», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Лихач. Сезон 1. «Кровавая бухгалтерия», 1-я и 2-я серии
21:45 Стая. 19-я и 20-я серии
23:55 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:45 Захар Прилепин. Уроки русского
02:10 Квартирный вопрос
03:05 Их нравы!
03:40 Мент в законе-8. «Одноклассники», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:35 Улицы разбитых фонарей 4. Стриптиз по - тайски
06:25 Улицы разбитых фонарей 4. Воронья слободка
07:15 Улицы разбитых фонарей 4. Тонкости бизнеса
08:10 Последний бой. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Последний бой. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Подсудимый. 11-я - 14-я серии
17:30 Известия
18:00 Подсудимый. 15-я - 16-я серии
19:45 Кукольник. 1-я - 4-я серии
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Прохор Шаляпин. В поисках идеальной женщины
00:55 Свои-5. Оборотень
01:30 Свои-5. Карта желаний
02:10 Свои-5. Выше ветра
02:50 Свои-5. Разрушенная жизнь
03:30 Свои-2. Человек рассеянный
04:05 Свои-2. Зловещая находка
04:40 Филин. 1-я серия
Домашний
05:00 Женская консультация. 27-я серия
05:50 6 кадров
06:25 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Остаться в выигрыше». «Запретить любить»
13:05 Порча. Не моя сестра
13:35 Знахарка. Не разорваться
14:10 Верну любимого. Любой ценой
14:45 Двойная петля. 1-я - 4-я серии
19:00 Механика любви. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. Сообщающиеся сосуды
00:05 Знахарка. Не разорваться
00:40 Верну любимого. Любой ценой
01:10 Понять. Простить. «Остаться в выигрыше». «Запретить любить»
02:05 Тест на отцовство
03:45 Давай разведёмся!
04:35 Женская консультация. 28-я серия
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 108-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 109-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия
07:00 Смешарики
07:05 Принцесса и дракон
08:30 Звездная кухня. 3-я серия
09:00 СашаТаня. Сезон 4. 139-я - 156-я серии
18:00 Лучшие на тнт. 4-я серия
19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 15-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 228-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 753-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 752-я серия
23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 142-я серия
00:00 Zomбоящик
01:15 Импровизация. Сезон 4. 96-я серия
02:10 Импровизация. Сезон 4. 97-я серия
02:55 Comedy Баттл. 22-я серия - «Финал»
04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 110-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 6. 41-я - 44-я серии
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Брызгалки
06:10 Три кота. Папа разбойник
06:15 Рождественские истории
06:40 Страстный Мадагаскар
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Суперлига. Сезон 1. 7-я серия
10:30 Элизиум
12:40 Уральские пельмени. #делотехники
13:10 Уральские пельмени. Медкомиссия невыполнима
16:15 Уральские пельмени. Мятый элемент
17:50 Уральские пельмени
19:25 Уральские пельмени. Бабье вето
21:00 Ангелы Чарли
23:20 Тихое место-2
01:10 Спутник
03:05 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 8. 52-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 8. 54-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 8. 62-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 8. 61-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 8. 56-я серия
Матч ТВ
04:50 Специальный репортаж
05:05 Третий тайм
05:30 Главная команда. U-21
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Земляк
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Лица страны. Сергей Шубенков
12:55 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Финалы в отдельных видах. Прямой эфир
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:40 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Чеховские медведи» (Россия) - «СКА Минск» (Белоруссия). Прямой эфир
21:20 Новости
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Байер». Прямой эфир
23:30 Точная ставка
23:50 Все на Матч!
00:30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
02:00 РецепТура
02:30 Всё о главном
02:55 Новости
03:00 Спарта
04:45 Матч! Парад
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Армагеддон
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. В. Вагабов - А. Николсон. Прямой эфир
00:30 Поединок
02:15 В ловушке времени
04:10 Невероятно интересные истории
Звезда
03:35 Братство десанта. 13-я и 16-я серии
07:10 Собачье сердце
09:00 Новости дня
09:20 Собачье сердце
10:50 Следы на снегу
12:35 Битва за Москву. Агрессия
13:00 Новости дня
13:20 Битва за Москву. Агрессия
15:00 Военные новости
15:05 Битва за Москву. Агрессия
17:05 Битва за Москву. Тайфун
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Битва за Москву. Тайфун
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Александр Добронравов
23:55 Инспектор уголовного розыска
01:40 Будни уголовного розыска
03:05 Луч на повороте
04:35 Подкидыш
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва купеческая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова
07:30 Новости культуры
07:35 Колонна для Императора
08:20 Дороги старых мастеров. Лоскутный театр
08:30 Новости культуры
08:40 Рассекреченная история. Наш суперкомпьютер
09:10 Баязет. 12-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Телеспектакль «Семейное счастье»
11:25 «Театральная летопись». К 95-летию Юрия Каюрова
12:20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
12:30 Спрут-2. 6-я серия
13:35 Забытое ремесло. Старьевщик
13:50 Открытая книга. Илья Бояшов. «Морос, или Путешествие к озеру»
14:15 Власть факта. Золото и доллары: история Бреттон-Вудской системы
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Мезень (Архангельская область)
15:35 Энигма. Василий Бархатов
16:20 Баязет. 12-я серия
17:10 Александр Титов, Адам Гуцериев и Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр
18:20 Царская ложа
19:00 Смехоностальгия. Клоуны на манеже и на эстраде
19:30 Новости культуры
19:45 Первые в мире. Григорий Перельман. Максималист
20:00 Продлись, продлись, очарованье...
21:25 Дневники конкурса «Учитель года». Дневник 4-й
22:15 Линия жизни. К 65-летию Александра Митрошенкова
23:10 Новости культуры
23:30 «Особый взгляд» с Сэмом Клебановым. Магазинные воришки
01:40 Искатели. Дело Салтычихи
02:25 «Шпионские страсти». «Жил-был Козявин»
Пятница
05:00 Зов крови. Сезон 2. 6-я серия - «Лера Москвина»
05:20 Пятница News. 174-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 3. 13-я серия - «Спецвыпуск»
06:40 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 3. 5-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 3. 6-я серия
10:20 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»
11:20 На ножах. Сезон 6. 15-я серия - «Подольск. Синяя птица»
12:20 Путешествие к центру Земли
14:10 Путешествие-2: Таинственный остров
16:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 2-я серия
19:00 Двенадцать друзей Оушена
21:30 Тринадцать друзей Оушена
23:50 Громкая связь
01:30 Пятница News. 176-я серия
01:50 Капитан Филлипс
04:00 Пятница News. 175-я серия
04:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
07:10 Дела судебные. Деньги верните
07:55 Дела судебные. Битва за будущее
08:45 Дела судебные. Новые истории
09:30 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Дела судебные. Деньги верните
11:05 Дела судебные. Битва за будущее
11:55 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Дайте жалобную книгу
21:20 Опекун
22:55 Старики-разбойники
00:30 Розыгрыш
01:55 Музыкальная история
03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.