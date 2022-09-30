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Программа 1 канал на 30 сентября 2022


Телепрограмма 1 канала на 30 сентября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.

Программа передач 1 канал на 30.09.2022

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Ф а н т а с т и к а
00:10 Юрий Любимов. Человек века
01:10 Судьба на выбор. 2-я серия - «Клятва Гиппократа»
02:10 Информационный канал

В программе передач возможны изменения.









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