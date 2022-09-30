Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие



Программа ТВЦ на 30 сентября 2022


Телепрограмма ТВЦ на 30 сентября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач ТВЦ на 30.09.2022

04:40 Короли эпизода. Тамара Носова
05:20 Мой герой. Татьяна Кравченко
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Белое солнце пустыни
08:45 Тёмная сторона света-3. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Тёмная сторона света-3. 4-я серия
12:40 Украденная свадьба. 1-я серия
13:35 Украденная свадьба. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Украденная свадьба. 3-я серия
16:00 Украденная свадьба. 4-я серия
16:55 Актёрские драмы. Вне игры
17:50 События
18:15 Вера больше не верит. 1-я серия
19:05 Вера больше не верит. 2-я серия
20:05 Вера больше не верит в романтику. 1-я серия
21:00 Вера больше не верит в романтику. 2-я серия
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Хотели как лучше, а получилось как всегда
00:40 Красный джаз
01:20 Не хочу жениться!
02:40 Петровка, 38
02:55 Королевы красоты. Проклятие короны
03:40 «Горькие ягоды» советской эстрады»
04:20 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 1-я серия

В программе передач возможны изменения.









  • Программа ТВЦ на 29 сентября 2022
  • Программа передач ТВЦ на 28 сентября 2022
  • Программа передач ТВЦ на 26 сентября 2022 на весь день
    •




    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 29 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

    Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, 28-29 сентября

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Турнирная таблица. Когда начинается чемпионат мира

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Турнирная таблица, расписание матчей 9-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Все покеры в КХЛ. Хоккеисты, забивавшие 4 шайбы в одной игре

    Алексей Морозов

    За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче.











    Карта Харьковской области с городами, где находится Харьковская область на карте Украины
    Коронавирус - статистика COVID-19 на 29 сентября 2022
    Гороскоп Рыбы на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Водолей на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Стрелец на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Козерог на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Скорпион на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Весы на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Дева на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Лев на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru