Программа ТВЦ на 30 сентября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 30 сентября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 30.09.2022
04:40 Короли эпизода. Тамара Носова
05:20 Мой герой. Татьяна Кравченко
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Белое солнце пустыни
08:45 Тёмная сторона света-3. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Тёмная сторона света-3. 4-я серия
12:40 Украденная свадьба. 1-я серия
13:35 Украденная свадьба. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Украденная свадьба. 3-я серия
16:00 Украденная свадьба. 4-я серия
16:55 Актёрские драмы. Вне игры
17:50 События
18:15 Вера больше не верит. 1-я серия
19:05 Вера больше не верит. 2-я серия
20:05 Вера больше не верит в романтику. 1-я серия
21:00 Вера больше не верит в романтику. 2-я серия
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Хотели как лучше, а получилось как всегда
00:40 Красный джаз
01:20 Не хочу жениться!
02:40 Петровка, 38
02:55 Королевы красоты. Проклятие короны
03:40 «Горькие ягоды» советской эстрады»
04:20 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.