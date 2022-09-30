Программа ТВЦ на 30 сентября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 30 сентября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 30.09.2022



04:40 Короли эпизода. Тамара Носова

05:20 Мой герой. Татьяна Кравченко

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Белое солнце пустыни

08:45 Тёмная сторона света-3. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Тёмная сторона света-3. 4-я серия

12:40 Украденная свадьба. 1-я серия

13:35 Украденная свадьба. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Украденная свадьба. 3-я серия

16:00 Украденная свадьба. 4-я серия

16:55 Актёрские драмы. Вне игры

17:50 События

18:15 Вера больше не верит. 1-я серия

19:05 Вера больше не верит. 2-я серия

20:05 Вера больше не верит в романтику. 1-я серия

21:00 Вера больше не верит в романтику. 2-я серия

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Хотели как лучше, а получилось как всегда

00:40 Красный джаз

01:20 Не хочу жениться!

02:40 Петровка, 38

02:55 Королевы красоты. Проклятие короны

03:40 «Горькие ягоды» советской эстрады»

04:20 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.



















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