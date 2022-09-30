Программа НТВ на 30 сентября 2022

Телепрограмма НТВ на 30 сентября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач НТВ на 30.09.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Уж замуж невтерпеж

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Близнецы

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3. 2-я серия

09:25 Морские дьяволы-3. Опасные игрушки

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-3. Опасные игрушки

11:00 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Несчастный случай», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Лихач. Сезон 1. «Кровавая бухгалтерия», 1-я и 2-я серии

21:45 Стая. 19-я и 20-я серии

23:55 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:45 Захар Прилепин. Уроки русского

02:10 Квартирный вопрос

03:05 Их нравы!

03:40 Мент в законе-8. «Одноклассники», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.



















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