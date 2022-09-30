Программа НТВ на 30 сентября 2022

Телепрограмма НТВ на 30 сентября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач НТВ на 30.09.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Уж замуж невтерпеж
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Близнецы
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3. 2-я серия
09:25 Морские дьяволы-3. Опасные игрушки
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-3. Опасные игрушки
11:00 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Несчастный случай», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Лихач. Сезон 1. «Кровавая бухгалтерия», 1-я и 2-я серии
21:45 Стая. 19-я и 20-я серии
23:55 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:45 Захар Прилепин. Уроки русского
02:10 Квартирный вопрос
03:05 Их нравы!
03:40 Мент в законе-8. «Одноклассники», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.