Программа 5 канал на 30 сентября 2022

Телепрограмма 5 канала на 30 сентября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канала на 30.09.2022



05:00 Известия

05:35 Улицы разбитых фонарей 4. Стриптиз по - тайски

06:25 Улицы разбитых фонарей 4. Воронья слободка

07:15 Улицы разбитых фонарей 4. Тонкости бизнеса

08:10 Последний бой. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Последний бой. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Подсудимый. 11-я - 14-я серии

17:30 Известия

18:00 Подсудимый. 15-я - 16-я серии

19:45 Кукольник. 1-я - 4-я серии

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Прохор Шаляпин. В поисках идеальной женщины

00:55 Свои-5. Оборотень

01:30 Свои-5. Карта желаний

02:10 Свои-5. Выше ветра

02:50 Свои-5. Разрушенная жизнь

03:30 Свои-2. Человек рассеянный

04:05 Свои-2. Зловещая находка

04:40 Филин. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.