Программа 5 канал на 30 сентября 2022

Телепрограмма 5 канала на 30 сентября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канала на 30.09.2022
05:00 Известия
05:35 Улицы разбитых фонарей 4. Стриптиз по - тайски
06:25 Улицы разбитых фонарей 4. Воронья слободка
07:15 Улицы разбитых фонарей 4. Тонкости бизнеса
08:10 Последний бой. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Последний бой. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Подсудимый. 11-я - 14-я серии
17:30 Известия
18:00 Подсудимый. 15-я - 16-я серии
19:45 Кукольник. 1-я - 4-я серии
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Прохор Шаляпин. В поисках идеальной женщины
00:55 Свои-5. Оборотень
01:30 Свои-5. Карта желаний
02:10 Свои-5. Выше ветра
02:50 Свои-5. Разрушенная жизнь
03:30 Свои-2. Человек рассеянный
04:05 Свои-2. Зловещая находка
04:40 Филин. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.