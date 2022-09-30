Программа Домашний на 30 сентября 2022

Телепрограмма Домашний на 30 сентября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 30.09.2022



05:00 Женская консультация. 27-я серия

05:50 6 кадров

06:25 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Остаться в выигрыше». «Запретить любить»

13:05 Порча. Не моя сестра

13:35 Знахарка. Не разорваться

14:10 Верну любимого. Любой ценой

14:45 Двойная петля. 1-я - 4-я серии

19:00 Механика любви. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. Сообщающиеся сосуды

00:05 Знахарка. Не разорваться

00:40 Верну любимого. Любой ценой

01:10 Понять. Простить. «Остаться в выигрыше». «Запретить любить»

02:05 Тест на отцовство

03:45 Давай разведёмся!

04:35 Женская консультация. 28-я серия



В программе передач возможны изменения.