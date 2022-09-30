Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие



Программа Домашний на 30 сентября 2022


Телепрограмма Домашний на 30 сентября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Домашний на 30.09.2022

05:00 Женская консультация. 27-я серия
05:50 6 кадров
06:25 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Остаться в выигрыше». «Запретить любить»
13:05 Порча. Не моя сестра
13:35 Знахарка. Не разорваться
14:10 Верну любимого. Любой ценой
14:45 Двойная петля. 1-я - 4-я серии
19:00 Механика любви. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. Сообщающиеся сосуды
00:05 Знахарка. Не разорваться
00:40 Верну любимого. Любой ценой
01:10 Понять. Простить. «Остаться в выигрыше». «Запретить любить»
02:05 Тест на отцовство
03:45 Давай разведёмся!
04:35 Женская консультация. 28-я серия

В программе передач возможны изменения.









  • Программа Домашний на 29 сентября 2022
  • Программа Домашний на 28 сентября
  • Программа передач Домашний на 27 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Домашний на 26 сентября 2022 на весь день
    •




    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 29 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

    Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, 28-29 сентября

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Турнирная таблица. Когда начинается чемпионат мира

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Турнирная таблица, расписание матчей 9-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Все покеры в КХЛ. Хоккеисты, забивавшие 4 шайбы в одной игре

    Алексей Морозов

    За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче.











    Карта Харьковской области с городами, где находится Харьковская область на карте Украины
    Коронавирус - статистика COVID-19 на 29 сентября 2022
    Гороскоп Рыбы на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Водолей на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Стрелец на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Козерог на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Скорпион на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Весы на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Дева на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Лев на 1 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru