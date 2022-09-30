Программа Домашний на 30 сентября 2022

Телепрограмма Домашний на 30 сентября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 30.09.2022
05:00 Женская консультация. 27-я серия
05:50 6 кадров
06:25 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Остаться в выигрыше». «Запретить любить»
13:05 Порча. Не моя сестра
13:35 Знахарка. Не разорваться
14:10 Верну любимого. Любой ценой
14:45 Двойная петля. 1-я - 4-я серии
19:00 Механика любви. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. Сообщающиеся сосуды
00:05 Знахарка. Не разорваться
00:40 Верну любимого. Любой ценой
01:10 Понять. Простить. «Остаться в выигрыше». «Запретить любить»
02:05 Тест на отцовство
03:45 Давай разведёмся!
04:35 Женская консультация. 28-я серия
В программе передач возможны изменения.