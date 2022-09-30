Программа ТНТ на 30 сентября 2022

Телепрограмма ТНТ на 30 сентября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 30.09.2022



04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 108-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 109-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия

07:00 Смешарики

07:05 Принцесса и дракон

08:30 Звездная кухня. 3-я серия

09:00 СашаТаня. Сезон 4. 139-я - 156-я серии

18:00 Лучшие на тнт. 4-я серия

19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 15-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 228-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 753-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 752-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 142-я серия

00:00 Zomбоящик

01:15 Импровизация. Сезон 4. 96-я серия

02:10 Импровизация. Сезон 4. 97-я серия

02:55 Comedy Баттл. 22-я серия - «Финал»

04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 110-я серия



В программе передач возможны изменения.



















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