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Программа ТНТ на 30 сентября 2022


Телепрограмма ТНТ на 30 сентября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач ТНТ на 30.09.2022

04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 108-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 109-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия
07:00 Смешарики
07:05 Принцесса и дракон
08:30 Звездная кухня. 3-я серия
09:00 СашаТаня. Сезон 4. 139-я - 156-я серии
18:00 Лучшие на тнт. 4-я серия
19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 15-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 228-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 753-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 752-я серия
23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 142-я серия
00:00 Zomбоящик
01:15 Импровизация. Сезон 4. 96-я серия
02:10 Импровизация. Сезон 4. 97-я серия
02:55 Comedy Баттл. 22-я серия - «Финал»
04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 110-я серия

В программе передач возможны изменения.









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