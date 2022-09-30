Программа СТС на 30 сентября 2022

Телепрограмма СТС на 30 сентября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач СТС на 30.09.2022
04:50 6 кадров. Сезон 6. 41-я - 44-я серии
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Брызгалки
06:10 Три кота. Папа разбойник
06:15 Рождественские истории
06:40 Страстный Мадагаскар
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Суперлига. Сезон 1. 7-я серия
10:30 Элизиум
12:40 Уральские пельмени. #делотехники
13:10 Уральские пельмени. Медкомиссия невыполнима
16:15 Уральские пельмени. Мятый элемент
17:50 Уральские пельмени
19:25 Уральские пельмени. Бабье вето
21:00 Ангелы Чарли
23:20 Тихое место-2
01:10 Спутник
03:05 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 8. 52-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 8. 54-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 8. 62-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 8. 61-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 8. 56-я серия
В программе передач возможны изменения.