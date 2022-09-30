Программа СТС на 30 сентября 2022

Телепрограмма СТС на 30 сентября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 30.09.2022



04:50 6 кадров. Сезон 6. 41-я - 44-я серии

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Брызгалки

06:10 Три кота. Папа разбойник

06:15 Рождественские истории

06:40 Страстный Мадагаскар

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Суперлига. Сезон 1. 7-я серия

10:30 Элизиум

12:40 Уральские пельмени. #делотехники

13:10 Уральские пельмени. Медкомиссия невыполнима

16:15 Уральские пельмени. Мятый элемент

17:50 Уральские пельмени

19:25 Уральские пельмени. Бабье вето

21:00 Ангелы Чарли

23:20 Тихое место-2

01:10 Спутник

03:05 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 8. 52-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 8. 54-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 8. 62-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 8. 61-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 8. 56-я серия



В программе передач возможны изменения.



















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