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Программа Матч ТВ на 30 сентября 2022


Телепрограмма Матч ТВ на 30 сентября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Матч ТВ на 30.09.2022

04:50 Специальный репортаж
05:05 Третий тайм
05:30 Главная команда. U-21
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Земляк
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Лица страны. Сергей Шубенков
12:55 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Финалы в отдельных видах. Прямой эфир
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:40 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Чеховские медведи» (Россия) - «СКА Минск» (Белоруссия). Прямой эфир
21:20 Новости
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Байер». Прямой эфир
23:30 Точная ставка
23:50 Все на Матч!
00:30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
02:00 РецепТура
02:30 Всё о главном
02:55 Новости
03:00 Спарта
04:45 Матч! Парад

В программе передач возможны изменения.









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