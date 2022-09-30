Программа Матч ТВ на 30 сентября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 30 сентября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 30.09.2022



04:50 Специальный репортаж

05:05 Третий тайм

05:30 Главная команда. U-21

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Земляк

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Лица страны. Сергей Шубенков

12:55 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Финалы в отдельных видах. Прямой эфир

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:40 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Чеховские медведи» (Россия) - «СКА Минск» (Белоруссия). Прямой эфир

21:20 Новости

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Байер». Прямой эфир

23:30 Точная ставка

23:50 Все на Матч!

00:30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины

02:00 РецепТура

02:30 Всё о главном

02:55 Новости

03:00 Спарта

04:45 Матч! Парад



В программе передач возможны изменения.