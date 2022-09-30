Программа Звезда на 30 сентября 2022

Телепрограмма Звезда на 30 сентября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 30.09.2022



03:35 Братство десанта. 13-я и 16-я серии

07:10 Собачье сердце

09:00 Новости дня

09:20 Собачье сердце

10:50 Следы на снегу

12:35 Битва за Москву. Агрессия

13:00 Новости дня

13:20 Битва за Москву. Агрессия

15:00 Военные новости

15:05 Битва за Москву. Агрессия

17:05 Битва за Москву. Тайфун

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 Битва за Москву. Тайфун

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. Александр Добронравов

23:55 Инспектор уголовного розыска

01:40 Будни уголовного розыска

03:05 Луч на повороте

04:35 Подкидыш



В программе передач возможны изменения.