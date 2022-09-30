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Программа Звезда на 30 сентября 2022


Телепрограмма Звезда на 30 сентября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Звезда на 30.09.2022

03:35 Братство десанта. 13-я и 16-я серии
07:10 Собачье сердце
09:00 Новости дня
09:20 Собачье сердце
10:50 Следы на снегу
12:35 Битва за Москву. Агрессия
13:00 Новости дня
13:20 Битва за Москву. Агрессия
15:00 Военные новости
15:05 Битва за Москву. Агрессия
17:05 Битва за Москву. Тайфун
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Битва за Москву. Тайфун
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Александр Добронравов
23:55 Инспектор уголовного розыска
01:40 Будни уголовного розыска
03:05 Луч на повороте
04:35 Подкидыш

В программе передач возможны изменения.









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