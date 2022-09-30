Программа Культура на 30 сентября 2022

Телепрограмма Культура на 30 сентября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 30.09.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва купеческая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова

07:30 Новости культуры

07:35 Колонна для Императора

08:20 Дороги старых мастеров. Лоскутный театр

08:30 Новости культуры

08:40 Рассекреченная история. Наш суперкомпьютер

09:10 Баязет. 12-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Телеспектакль «Семейное счастье»

11:25 «Театральная летопись». К 95-летию Юрия Каюрова

12:20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

12:30 Спрут-2. 6-я серия

13:35 Забытое ремесло. Старьевщик

13:50 Открытая книга. Илья Бояшов. «Морос, или Путешествие к озеру»

14:15 Власть факта. Золото и доллары: история Бреттон-Вудской системы

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Мезень (Архангельская область)

15:35 Энигма. Василий Бархатов

16:20 Баязет. 12-я серия

17:10 Александр Титов, Адам Гуцериев и Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр

18:20 Царская ложа

19:00 Смехоностальгия. Клоуны на манеже и на эстраде

19:30 Новости культуры

19:45 Первые в мире. Григорий Перельман. Максималист

20:00 Продлись, продлись, очарованье...

21:25 Дневники конкурса «Учитель года». Дневник 4-й

22:15 Линия жизни. К 65-летию Александра Митрошенкова

23:10 Новости культуры

23:30 «Особый взгляд» с Сэмом Клебановым. Магазинные воришки

01:40 Искатели. Дело Салтычихи

02:25 «Шпионские страсти». «Жил-был Козявин»



В программе передач возможны изменения.



















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