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Программа Культура на 30 сентября 2022


Телепрограмма Культура на 30 сентября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Культура на 30.09.2022

06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва купеческая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова
07:30 Новости культуры
07:35 Колонна для Императора
08:20 Дороги старых мастеров. Лоскутный театр
08:30 Новости культуры
08:40 Рассекреченная история. Наш суперкомпьютер
09:10 Баязет. 12-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Телеспектакль «Семейное счастье»
11:25 «Театральная летопись». К 95-летию Юрия Каюрова
12:20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
12:30 Спрут-2. 6-я серия
13:35 Забытое ремесло. Старьевщик
13:50 Открытая книга. Илья Бояшов. «Морос, или Путешествие к озеру»
14:15 Власть факта. Золото и доллары: история Бреттон-Вудской системы
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Мезень (Архангельская область)
15:35 Энигма. Василий Бархатов
16:20 Баязет. 12-я серия
17:10 Александр Титов, Адам Гуцериев и Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр
18:20 Царская ложа
19:00 Смехоностальгия. Клоуны на манеже и на эстраде
19:30 Новости культуры
19:45 Первые в мире. Григорий Перельман. Максималист
20:00 Продлись, продлись, очарованье...
21:25 Дневники конкурса «Учитель года». Дневник 4-й
22:15 Линия жизни. К 65-летию Александра Митрошенкова
23:10 Новости культуры
23:30 «Особый взгляд» с Сэмом Клебановым. Магазинные воришки
01:40 Искатели. Дело Салтычихи
02:25 «Шпионские страсти». «Жил-был Козявин»

В программе передач возможны изменения.









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