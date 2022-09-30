Программа Пятница на 30 сентября 2022

Телепрограмма Пятница на 30 сентября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 30.09.2022
05:00 Зов крови. Сезон 2. 6-я серия - «Лера Москвина»
05:20 Пятница News. 174-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 3. 13-я серия - «Спецвыпуск»
06:40 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 3. 5-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 3. 6-я серия
10:20 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»
11:20 На ножах. Сезон 6. 15-я серия - «Подольск. Синяя птица»
12:20 Путешествие к центру Земли
14:10 Путешествие-2: Таинственный остров
16:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 2-я серия
19:00 Двенадцать друзей Оушена
21:30 Тринадцать друзей Оушена
23:50 Громкая связь
01:30 Пятница News. 176-я серия
01:50 Капитан Филлипс
04:00 Пятница News. 175-я серия
04:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
В программе передач возможны изменения.