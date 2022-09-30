Программа Пятница на 30 сентября 2022

Телепрограмма Пятница на 30 сентября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 30.09.2022



05:00 Зов крови. Сезон 2. 6-я серия - «Лера Москвина»

05:20 Пятница News. 174-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 3. 13-я серия - «Спецвыпуск»

06:40 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»

08:20 Комиссар Рекс. Сезон 3. 5-я серия

09:20 Комиссар Рекс. Сезон 3. 6-я серия

10:20 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»

11:20 На ножах. Сезон 6. 15-я серия - «Подольск. Синяя птица»

12:20 Путешествие к центру Земли

14:10 Путешествие-2: Таинственный остров

16:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 2-я серия

19:00 Двенадцать друзей Оушена

21:30 Тринадцать друзей Оушена

23:50 Громкая связь

01:30 Пятница News. 176-я серия

01:50 Капитан Филлипс

04:00 Пятница News. 175-я серия

04:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»



В программе передач возможны изменения.