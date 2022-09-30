Программа МИР на 30 сентября 2022

Телепрограмма МИР на 30 сентября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 30.09.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

07:10 Дела судебные. Деньги верните

07:55 Дела судебные. Битва за будущее

08:45 Дела судебные. Новые истории

09:30 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Дела судебные. Деньги верните

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

11:55 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Дайте жалобную книгу

21:20 Опекун

22:55 Старики-разбойники

00:30 Розыгрыш

01:55 Музыкальная история

03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.



















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