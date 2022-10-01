Программа передач, ТВ программа на 1 октября 2022

Программа передач телеканалов России на субботу 1 октября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 01.10.2022
Первый канал
02:10 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
08:40 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют». 1-я серия
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 «Ему можно было простить все«. К 95-летию со дня рождения Олега Ефремова
13:10 Здравствуй и прощай
15:00 «Берегись автомобиля«. Кино в цвете
16:50 «Максим Аверин. «Как мне нравится быть королем!»
18:00 Вечерние новости
18:20 Непобедимый Донбасс
19:20 Сегодня вечером
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых«. Высшая лига. Вторая игра сезона
23:30 «Мой друг Жванецкий». 2-я серия
00:30 Великие династии. 2-я серия - «Шереметевы»
01:35 Камера. Мотор. Страна
02:55 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Бомба. 1-я - 5-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Осенние песни
20:00 Вести
21:00 Встречная полоса
00:40 Крылья Пегаса
03:50 Я подарю себе чудо
ТВЦ
05:00 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 2-я серия
05:40 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 1-я серия
06:20 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 2-я серия
07:15 Православная энциклопедия. Жизнь после смерти. Путешествие в Тарусу. Гавриил Державин
07:40 Мой ангел. 1-я серия
08:25 Мой ангел. 2-я серия
09:25 «Смех средь бела дня». Юмористический концерт
10:35 Красный джаз
11:30 События
11:45 Ларец Марии Медичи
13:30 Соколова подозревает всех. 1-я серия
14:30 События
14:45 Соколова подозревает всех. 2-я - 4-я серии
17:25 Соколова подозревает всех-2. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 Тайная комната Бориса Джонсона
00:05 «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд»
00:50 Специальный репортаж. Ход лимитрофом
01:15 Хватит слухов! 59-я серия
01:40 Прощание. Алексей Булдаков
02:20 Прощание. Вилли Токарев
03:05 Прощание. Игорь Кириллов
03:45 Прощание. Любовь Орлова
04:30 Битва за наследство. Фильм 4-й
НТВ
03:40 Мент в законе-8. «Одноклассники», 1-я и 2-я серии
05:10 Спето в СССР
05:55 Инспектор Купер. Сезон 1. «Наследник по прямой», 1-я и 2-я серии
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Алла Данько
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»
23:00 Ты не поверишь!
23:55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Северный флот
01:55 Дачный ответ
02:50 Таинственная Россия
03:35 Мент в законе-8. «Одноклассники», 3-я и 4-я серии
Пятый канал
05:00 Филин. 1-я - 6-я серии
09:00 Светская хроника
10:05 Они потрясли мир. Елизавета II. Тайны королевской семьи
10:55 Криминальное наследство. 1-я - 4-я серии
14:40 Кома. 1-я - 4-я серии
18:35 След. Бесценная
19:30 След. Насильно трезв не будешь
20:20 След. Смертельное влечение
21:10 След. Рыжий ангел
22:00 След. Предел возможностей
22:45 След. Запах смерти
23:25 След. Репетитор
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Психотерапия
01:40 Прокурорская проверка. Живой багаж
02:30 Прокурорская проверка. Чужой среди своих
03:20 Прокурорская проверка. В последний путь
04:10 Прокурорская проверка. Окулист
Домашний
04:35 Женская консультация. 28-я серия
05:25 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
06:30 Сватьи. 22-я серия
07:20 Предсказания 2.2. 1-я серия
08:20 Кровь с молоком
10:20 Старушки в бегах-2. 1-я - 8-я серии
19:00 Великолепный век. 153-я и 154-я серии
23:10 Полынь - трава окаянная. 1-я и 2-я серии
01:00 Две жены. 1-я - 4-я серии
04:05 Женская консультация. 29-я - 31-я серии
ТНТ
04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 110-я серия
05:20 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 111-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я - 58-я серии
09:00 Звездная кухня. 4-я серия
09:30 Перезагрузка. 524-я серия
10:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 32-я серия
12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я - 62-я серии
15:30 Родные
17:20 Холоп
19:30 Новая битва экстрасенсов. 4-я серия
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 29-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 57-я серия
00:00 Такое кино. 427-я серия
00:30 Битва экстрасенсов. 225-я серия
01:55 Битва экстрасенсов. 226-я серия
03:05 Импровизация. Сезон 4. 98-я серия
03:55 Импровизация. Сезон 4. 99-я серия
04:40 Comedy Баттл. 1-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 8. 56-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 8. 67-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 8. 68-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:25 Метеор на ринге
06:45 Три кота. Игры в темноте
06:50 Три кота. Тихий час
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Прогулка с папой
07:05 Три кота. У папы на работе
07:10 Три кота. В подсолнухах
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Праздник моря
07:25 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей
07:30 Отель у овечек
07:35 Отель у овечек
07:40 Отель у овечек
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Отель на буксире
08:10 Лекс и Плу. Космические таксисты. Бабушка зовет танцевать
08:25 Уральские пельмени. Хозяйка медной сковороды
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 7-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 100 мест, где поесть
11:05 Уральские пельмени. Бабье вето
12:20 Путь домой
14:05 Двое: я и моя тень
16:05 Тайная жизнь домашних животных
17:45 Тайная жизнь домашних животных-2
19:25 Гринч
21:00 Круиз по джунглям
23:20 Быстрее пули
01:10 Глубоководный горизонт
02:50 6 кадров. Сезон 8. 69-я серия
03:15 6 кадров. Сезон 8. 71-я серия
03:35 6 кадров. Сезон 8. 74-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 6. 2-я серия
04:20 6 кадров
04:40 6 кадров. Сезон 8. 70-я серия
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. One FC. К. Жи Нань - А. Ли. Т. Настюхин - Х. Амир. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Спорт Тоша
09:15 Путь
11:35 Новости
11:40 Футбол. Первая Лига. «Уфа» - «Балтика». Прямой эфир
13:40 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Оренбург» - «Сочи». Прямой эфир
16:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» - «Сибирь». Прямой эфир
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Рома». Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Милан». Прямой эфир
23:45 Футбол. Южноамериканский Кубок. Финал. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор). Прямой эфир
01:20 Все на Матч!
01:55 Новости
02:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Дёрн - Я. Сяонянь. В. Борщёв - М. Дэвис. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:25 СОВБЕЗ
15:25 Документальный спецпроект. Донбасс: с возвращением!
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. 5 военных преступлений Зеленского
17:50 Капитан Марвел
19:30 Новости
20:00 Капитан Марвел
20:25 Мстители. Эра Альтрона
23:00 Новости
23:25 Легенда о зеленом рыцаре
01:40 Армагеддон
04:00 Тайны Чапман
Звезда
04:35 Подкидыш
05:45 В добрый час
07:25 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
08:00 Новости дня
08:15 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
09:25 Легенды кино. Ольга Остроумова
10:10 Главный день. «Космодром «Восточный» и Дмитрий Баранов»
10:55 Война миров. Битва воздушных асов. Неизвестные истории
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Юрий Энтин
13:45 Морской бой
14:40 1 октября - День Сухопутных войск
15:15 Москва - фронту
15:35 Украина. Обыкновенный нацизм
16:15 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии
21:00 Легендарные матчи. Чемпионат Европы-1988. Футбол. Полуфинал. СССР - Италия
23:30 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
01:05 Медовый месяц
02:35 Ночной патруль
04:05 Москва - фронту
04:25 «Юнга со шхуны «Колумб»
Культура
06:30 Библейский сюжет. Валерий Брюсов. «Блудный сын»
07:05 Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы
08:10 Денискины рассказы
09:20 Мы - грамотеи!
10:00 Неизвестные маршруты России. Тверская область. От Твери до Торопца
10:45 Немухинские музыканты
11:50 Земля людей. Калмыки. Линия горизонта
12:20 Эрмитаж
12:50 Черные дыры. Белые пятна
13:30 Великие мифы. Одиссея. Путешествие в Царство мертвых
14:00 Страна птиц. Возвращение сокола
14:40 Рассказы из русской истории
15:30 Новые люди Переславля и окрестностей
16:15 «Владимиру Федосееву - 90». Юбилейная программа в Концертном зале «Зарядье»
17:45 Искатели. Исчезнувший сервиз Фаберже
18:35 «Куда идёт джаз?» 100 лет Российскому джазу
19:25 «Хроники смутного времени». 95 лет со дня рождения Олега Ефремова
20:05 Три тополя на Плющихе
21:20 «Три тополя на Плющихе». Опустела без тебя земля»
22:00 Агора
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». 100 лет Российскому джазу. Анастасия Иванова и Варвара Ревнюк
00:05 Телеспектакль «Семейное счастье»
01:15 Страна птиц. Возвращение сокола
01:55 Искатели. Исчезнувший сервиз Фаберже
02:40 Балерина на корабле
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»
06:10 Пятница News. 175-я серия
06:30 Кондитер. Сезон 3. 13-я серия - «Спецвыпуск»
07:30 Кондитер. Сезон 3. 14-я серия - «Спецвыпуск 2»
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 3-я серия
09:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
10:00 Гастротур. Сезон 2. 8-я серия
11:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия
12:40 Четыре дачи. Сезон 1. 6-я серия
14:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 23-я серия
16:00 Четыре свадьбы. Сезон 1. 13-я серия
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия
18:50 Мистер Х. Сезон 1. 5-я серия
20:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 16-я серия
22:20 Четыре свадьбы. Сезон 1. 2-я серия
23:50 Четыре рождества
01:10 Колдунья
02:50 Пятница News. 175-я серия
03:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
04:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
04:40 Пятница News. 175-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:30 Испытательный срок
08:10 Наше кино. Неувядающие. К юбилею О. Ефремова
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Берегись автомобиля
11:50 Дети Дон Кихота
13:15 Большая перемена
16:00 Новости
16:10 Большая перемена
18:30 Новости
18:45 Гардемарины, вперед!
00:10 Вий
01:25 Испытательный срок
03:00 Белый клык
04:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.