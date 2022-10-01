Программа передач, ТВ программа на 1 октября 2022

Программа передач телеканалов России на субботу 1 октября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 01.10.2022



Первый канал



02:10 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

08:40 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют». 1-я серия

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 «Ему можно было простить все«. К 95-летию со дня рождения Олега Ефремова

13:10 Здравствуй и прощай

15:00 «Берегись автомобиля«. Кино в цвете

16:50 «Максим Аверин. «Как мне нравится быть королем!»

18:00 Вечерние новости

18:20 Непобедимый Донбасс

19:20 Сегодня вечером

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых«. Высшая лига. Вторая игра сезона

23:30 «Мой друг Жванецкий». 2-я серия

00:30 Великие династии. 2-я серия - «Шереметевы»

01:35 Камера. Мотор. Страна

02:55 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Бомба. 1-я - 5-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Осенние песни

20:00 Вести

21:00 Встречная полоса

00:40 Крылья Пегаса

03:50 Я подарю себе чудо



ТВЦ



05:00 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 2-я серия

05:40 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 1-я серия

06:20 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 2-я серия

07:15 Православная энциклопедия. Жизнь после смерти. Путешествие в Тарусу. Гавриил Державин

07:40 Мой ангел. 1-я серия

08:25 Мой ангел. 2-я серия

09:25 «Смех средь бела дня». Юмористический концерт

10:35 Красный джаз

11:30 События

11:45 Ларец Марии Медичи

13:30 Соколова подозревает всех. 1-я серия

14:30 События

14:45 Соколова подозревает всех. 2-я - 4-я серии

17:25 Соколова подозревает всех-2. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 Тайная комната Бориса Джонсона

00:05 «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд»

00:50 Специальный репортаж. Ход лимитрофом

01:15 Хватит слухов! 59-я серия

01:40 Прощание. Алексей Булдаков

02:20 Прощание. Вилли Токарев

03:05 Прощание. Игорь Кириллов

03:45 Прощание. Любовь Орлова

04:30 Битва за наследство. Фильм 4-й



НТВ



03:40 Мент в законе-8. «Одноклассники», 1-я и 2-я серии

05:10 Спето в СССР

05:55 Инспектор Купер. Сезон 1. «Наследник по прямой», 1-я и 2-я серии

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Алла Данько

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»

23:00 Ты не поверишь!

23:55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Северный флот

01:55 Дачный ответ

02:50 Таинственная Россия

03:35 Мент в законе-8. «Одноклассники», 3-я и 4-я серии



Пятый канал



05:00 Филин. 1-я - 6-я серии

09:00 Светская хроника

10:05 Они потрясли мир. Елизавета II. Тайны королевской семьи

10:55 Криминальное наследство. 1-я - 4-я серии

14:40 Кома. 1-я - 4-я серии

18:35 След. Бесценная

19:30 След. Насильно трезв не будешь

20:20 След. Смертельное влечение

21:10 След. Рыжий ангел

22:00 След. Предел возможностей

22:45 След. Запах смерти

23:25 След. Репетитор

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Психотерапия

01:40 Прокурорская проверка. Живой багаж

02:30 Прокурорская проверка. Чужой среди своих

03:20 Прокурорская проверка. В последний путь

04:10 Прокурорская проверка. Окулист



Домашний



04:35 Женская консультация. 28-я серия

05:25 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

06:30 Сватьи. 22-я серия

07:20 Предсказания 2.2. 1-я серия

08:20 Кровь с молоком

10:20 Старушки в бегах-2. 1-я - 8-я серии

19:00 Великолепный век. 153-я и 154-я серии

23:10 Полынь - трава окаянная. 1-я и 2-я серии

01:00 Две жены. 1-я - 4-я серии

04:05 Женская консультация. 29-я - 31-я серии



ТНТ



04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 110-я серия

05:20 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 111-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я - 58-я серии

09:00 Звездная кухня. 4-я серия

09:30 Перезагрузка. 524-я серия

10:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 32-я серия

12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я - 62-я серии

15:30 Родные

17:20 Холоп

19:30 Новая битва экстрасенсов. 4-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 29-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 57-я серия

00:00 Такое кино. 427-я серия

00:30 Битва экстрасенсов. 225-я серия

01:55 Битва экстрасенсов. 226-я серия

03:05 Импровизация. Сезон 4. 98-я серия

03:55 Импровизация. Сезон 4. 99-я серия

04:40 Comedy Баттл. 1-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 8. 56-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 8. 67-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 8. 68-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики

06:25 Метеор на ринге

06:45 Три кота. Игры в темноте

06:50 Три кота. Тихий час

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Прогулка с папой

07:05 Три кота. У папы на работе

07:10 Три кота. В подсолнухах

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Праздник моря

07:25 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей

07:30 Отель у овечек

07:35 Отель у овечек

07:40 Отель у овечек

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Отель на буксире

08:10 Лекс и Плу. Космические таксисты. Бабушка зовет танцевать

08:25 Уральские пельмени. Хозяйка медной сковороды

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 7-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 100 мест, где поесть

11:05 Уральские пельмени. Бабье вето

12:20 Путь домой

14:05 Двое: я и моя тень

16:05 Тайная жизнь домашних животных

17:45 Тайная жизнь домашних животных-2

19:25 Гринч

21:00 Круиз по джунглям

23:20 Быстрее пули

01:10 Глубоководный горизонт

02:50 6 кадров. Сезон 8. 69-я серия

03:15 6 кадров. Сезон 8. 71-я серия

03:35 6 кадров. Сезон 8. 74-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 6. 2-я серия

04:20 6 кадров

04:40 6 кадров. Сезон 8. 70-я серия



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. One FC. К. Жи Нань - А. Ли. Т. Настюхин - Х. Амир. Прямой эфир

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Спорт Тоша

09:15 Путь

11:35 Новости

11:40 Футбол. Первая Лига. «Уфа» - «Балтика». Прямой эфир

13:40 Все на Матч!

13:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Оренбург» - «Сочи». Прямой эфир

16:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» - «Сибирь». Прямой эфир

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Рома». Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Милан». Прямой эфир

23:45 Футбол. Южноамериканский Кубок. Финал. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор). Прямой эфир

01:20 Все на Матч!

01:55 Новости

02:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Дёрн - Я. Сяонянь. В. Борщёв - М. Дэвис. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:25 СОВБЕЗ

15:25 Документальный спецпроект. Донбасс: с возвращением!

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. 5 военных преступлений Зеленского

17:50 Капитан Марвел

19:30 Новости

20:00 Капитан Марвел

20:25 Мстители. Эра Альтрона

23:00 Новости

23:25 Легенда о зеленом рыцаре

01:40 Армагеддон

04:00 Тайны Чапман



Звезда



04:35 Подкидыш

05:45 В добрый час

07:25 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

08:00 Новости дня

08:15 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

09:25 Легенды кино. Ольга Остроумова

10:10 Главный день. «Космодром «Восточный» и Дмитрий Баранов»

10:55 Война миров. Битва воздушных асов. Неизвестные истории

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Юрий Энтин

13:45 Морской бой

14:40 1 октября - День Сухопутных войск

15:15 Москва - фронту

15:35 Украина. Обыкновенный нацизм

16:15 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии

21:00 Легендарные матчи. Чемпионат Европы-1988. Футбол. Полуфинал. СССР - Италия

23:30 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

01:05 Медовый месяц

02:35 Ночной патруль

04:05 Москва - фронту

04:25 «Юнга со шхуны «Колумб»



Культура



06:30 Библейский сюжет. Валерий Брюсов. «Блудный сын»

07:05 Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы

08:10 Денискины рассказы

09:20 Мы - грамотеи!

10:00 Неизвестные маршруты России. Тверская область. От Твери до Торопца

10:45 Немухинские музыканты

11:50 Земля людей. Калмыки. Линия горизонта

12:20 Эрмитаж

12:50 Черные дыры. Белые пятна

13:30 Великие мифы. Одиссея. Путешествие в Царство мертвых

14:00 Страна птиц. Возвращение сокола

14:40 Рассказы из русской истории

15:30 Новые люди Переславля и окрестностей

16:15 «Владимиру Федосееву - 90». Юбилейная программа в Концертном зале «Зарядье»

17:45 Искатели. Исчезнувший сервиз Фаберже

18:35 «Куда идёт джаз?» 100 лет Российскому джазу

19:25 «Хроники смутного времени». 95 лет со дня рождения Олега Ефремова

20:05 Три тополя на Плющихе

21:20 «Три тополя на Плющихе». Опустела без тебя земля»

22:00 Агора

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». 100 лет Российскому джазу. Анастасия Иванова и Варвара Ревнюк

00:05 Телеспектакль «Семейное счастье»

01:15 Страна птиц. Возвращение сокола

01:55 Искатели. Исчезнувший сервиз Фаберже

02:40 Балерина на корабле



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»

06:10 Пятница News. 175-я серия

06:30 Кондитер. Сезон 3. 13-я серия - «Спецвыпуск»

07:30 Кондитер. Сезон 3. 14-я серия - «Спецвыпуск 2»

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 3-я серия

09:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

10:00 Гастротур. Сезон 2. 8-я серия

11:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия

12:40 Четыре дачи. Сезон 1. 6-я серия

14:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 23-я серия

16:00 Четыре свадьбы. Сезон 1. 13-я серия

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия

18:50 Мистер Х. Сезон 1. 5-я серия

20:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 16-я серия

22:20 Четыре свадьбы. Сезон 1. 2-я серия

23:50 Четыре рождества

01:10 Колдунья

02:50 Пятница News. 175-я серия

03:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»

04:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

04:40 Пятница News. 175-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:30 Испытательный срок

08:10 Наше кино. Неувядающие. К юбилею О. Ефремова

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Берегись автомобиля

11:50 Дети Дон Кихота

13:15 Большая перемена

16:00 Новости

16:10 Большая перемена

18:30 Новости

18:45 Гардемарины, вперед!

00:10 Вий

01:25 Испытательный срок

03:00 Белый клык

04:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа Пятница на 1 октября 2022 Программа СТС на 1 октября 2022 Программа ТНТ на 1 октября 2022 Программа СТС на 29 сентября 2022 Программа передач СТС на 27 сентября 2022 на весь день









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