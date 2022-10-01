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Программа 1 канал на 1 октября 2022


Телепрограмма 1 канала на 1 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.

Программа передач 1 канал на 01.10.2022

02:10 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
08:40 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют». 1-я серия
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 «Ему можно было простить все«. К 95-летию со дня рождения Олега Ефремова
13:10 Здравствуй и прощай
15:00 «Берегись автомобиля«. Кино в цвете
16:50 «Максим Аверин. «Как мне нравится быть королем!»
18:00 Вечерние новости
18:20 Непобедимый Донбасс
19:20 Сегодня вечером
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых«. Высшая лига. Вторая игра сезона
23:30 «Мой друг Жванецкий». 2-я серия
00:30 Великие династии. 2-я серия - «Шереметевы»
01:35 Камера. Мотор. Страна
02:55 Россия от края до края

В программе передач возможны изменения.









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