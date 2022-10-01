Программа 1 канал на 1 октября 2022

Телепрограмма 1 канала на 1 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 1 канал на 01.10.2022



02:10 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

08:40 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют». 1-я серия

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 «Ему можно было простить все«. К 95-летию со дня рождения Олега Ефремова

13:10 Здравствуй и прощай

15:00 «Берегись автомобиля«. Кино в цвете

16:50 «Максим Аверин. «Как мне нравится быть королем!»

18:00 Вечерние новости

18:20 Непобедимый Донбасс

19:20 Сегодня вечером

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых«. Высшая лига. Вторая игра сезона

23:30 «Мой друг Жванецкий». 2-я серия

00:30 Великие династии. 2-я серия - «Шереметевы»

01:35 Камера. Мотор. Страна

02:55 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.