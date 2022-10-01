Программа Россия 1 на 1 октября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 1 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Россия 1 на 01.10.2022
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Бомба. 1-я - 5-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Осенние песни
20:00 Вести
21:00 Встречная полоса
00:40 Крылья Пегаса
03:50 Я подарю себе чудо
В программе передач возможны изменения.