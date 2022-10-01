Программа Россия 1 на 1 октября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 1 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Россия 1 на 01.10.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Бомба. 1-я - 5-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Осенние песни

20:00 Вести

21:00 Встречная полоса

00:40 Крылья Пегаса

03:50 Я подарю себе чудо



В программе передач возможны изменения.