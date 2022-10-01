Программа ТВЦ на 1 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 1 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 01.10.2022



05:00 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 2-я серия

05:40 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 1-я серия

06:20 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 2-я серия

07:15 Православная энциклопедия. Жизнь после смерти. Путешествие в Тарусу. Гавриил Державин

07:40 Мой ангел. 1-я серия

08:25 Мой ангел. 2-я серия

09:25 «Смех средь бела дня». Юмористический концерт

10:35 Красный джаз

11:30 События

11:45 Ларец Марии Медичи

13:30 Соколова подозревает всех. 1-я серия

14:30 События

14:45 Соколова подозревает всех. 2-я - 4-я серии

17:25 Соколова подозревает всех-2. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 Тайная комната Бориса Джонсона

00:05 «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд»

00:50 Специальный репортаж. Ход лимитрофом

01:15 Хватит слухов! 59-я серия

01:40 Прощание. Алексей Булдаков

02:20 Прощание. Вилли Токарев

03:05 Прощание. Игорь Кириллов

03:45 Прощание. Любовь Орлова

04:30 Битва за наследство. Фильм 4-й



В программе передач возможны изменения.