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Программа ТВЦ на 1 октября 2022


Телепрограмма ТВЦ на 1 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач ТВЦ на 01.10.2022

05:00 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 2-я серия
05:40 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 1-я серия
06:20 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 2-я серия
07:15 Православная энциклопедия. Жизнь после смерти. Путешествие в Тарусу. Гавриил Державин
07:40 Мой ангел. 1-я серия
08:25 Мой ангел. 2-я серия
09:25 «Смех средь бела дня». Юмористический концерт
10:35 Красный джаз
11:30 События
11:45 Ларец Марии Медичи
13:30 Соколова подозревает всех. 1-я серия
14:30 События
14:45 Соколова подозревает всех. 2-я - 4-я серии
17:25 Соколова подозревает всех-2. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 Тайная комната Бориса Джонсона
00:05 «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд»
00:50 Специальный репортаж. Ход лимитрофом
01:15 Хватит слухов! 59-я серия
01:40 Прощание. Алексей Булдаков
02:20 Прощание. Вилли Токарев
03:05 Прощание. Игорь Кириллов
03:45 Прощание. Любовь Орлова
04:30 Битва за наследство. Фильм 4-й

В программе передач возможны изменения.









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