Программа 5 канал на 1 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 1 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канала на 01.10.2022



05:00 Филин. 1-я - 6-я серии

09:00 Светская хроника

10:05 Они потрясли мир. Елизавета II. Тайны королевской семьи

10:55 Криминальное наследство. 1-я - 4-я серии

14:40 Кома. 1-я - 4-я серии

18:35 След. Бесценная

19:30 След. Насильно трезв не будешь

20:20 След. Смертельное влечение

21:10 След. Рыжий ангел

22:00 След. Предел возможностей

22:45 След. Запах смерти

23:25 След. Репетитор

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Психотерапия

01:40 Прокурорская проверка. Живой багаж

02:30 Прокурорская проверка. Чужой среди своих

03:20 Прокурорская проверка. В последний путь

04:10 Прокурорская проверка. Окулист



В программе передач возможны изменения.