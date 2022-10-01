Программа 5 канал на 1 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 1 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канала на 01.10.2022
05:00 Филин. 1-я - 6-я серии
09:00 Светская хроника
10:05 Они потрясли мир. Елизавета II. Тайны королевской семьи
10:55 Криминальное наследство. 1-я - 4-я серии
14:40 Кома. 1-я - 4-я серии
18:35 След. Бесценная
19:30 След. Насильно трезв не будешь
20:20 След. Смертельное влечение
21:10 След. Рыжий ангел
22:00 След. Предел возможностей
22:45 След. Запах смерти
23:25 След. Репетитор
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Психотерапия
01:40 Прокурорская проверка. Живой багаж
02:30 Прокурорская проверка. Чужой среди своих
03:20 Прокурорская проверка. В последний путь
04:10 Прокурорская проверка. Окулист
В программе передач возможны изменения.