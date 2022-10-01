Программа Домашний на 1 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 1 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 01.10.2022



04:35 Женская консультация. 28-я серия

05:25 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

06:30 Сватьи. 22-я серия

07:20 Предсказания 2.2. 1-я серия

08:20 Кровь с молоком

10:20 Старушки в бегах-2. 1-я - 8-я серии

19:00 Великолепный век. 153-я и 154-я серии

23:10 Полынь - трава окаянная. 1-я и 2-я серии

01:00 Две жены. 1-я - 4-я серии

04:05 Женская консультация. 29-я - 31-я серии



В программе передач возможны изменения.