Программа ТНТ на 1 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 1 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 01.10.2022



04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 110-я серия

05:20 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 111-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я - 58-я серии

09:00 Звездная кухня. 4-я серия

09:30 Перезагрузка. 524-я серия

10:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 32-я серия

12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я - 62-я серии

15:30 Родные

17:20 Холоп

19:30 Новая битва экстрасенсов. 4-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 29-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 57-я серия

00:00 Такое кино. 427-я серия

00:30 Битва экстрасенсов. 225-я серия

01:55 Битва экстрасенсов. 226-я серия

03:05 Импровизация. Сезон 4. 98-я серия

03:55 Импровизация. Сезон 4. 99-я серия

04:40 Comedy Баттл. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.