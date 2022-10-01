Программа ТНТ на 1 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 1 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТНТ на 01.10.2022
04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 110-я серия
05:20 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 111-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я - 58-я серии
09:00 Звездная кухня. 4-я серия
09:30 Перезагрузка. 524-я серия
10:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 32-я серия
12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я - 62-я серии
15:30 Родные
17:20 Холоп
19:30 Новая битва экстрасенсов. 4-я серия
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 29-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 57-я серия
00:00 Такое кино. 427-я серия
00:30 Битва экстрасенсов. 225-я серия
01:55 Битва экстрасенсов. 226-я серия
03:05 Импровизация. Сезон 4. 98-я серия
03:55 Импровизация. Сезон 4. 99-я серия
04:40 Comedy Баттл. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.