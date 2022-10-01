Программа СТС на 1 октября 2022

Телепрограмма СТС на 1 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач СТС на 01.10.2022
04:55 6 кадров. Сезон 8. 56-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 8. 67-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 8. 68-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:25 Метеор на ринге
06:45 Три кота. Игры в темноте
06:50 Три кота. Тихий час
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Прогулка с папой
07:05 Три кота. У папы на работе
07:10 Три кота. В подсолнухах
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Праздник моря
07:25 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей
07:30 Отель у овечек
07:35 Отель у овечек
07:40 Отель у овечек
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Отель на буксире
08:10 Лекс и Плу. Космические таксисты. Бабушка зовет танцевать
08:25 Уральские пельмени. Хозяйка медной сковороды
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 7-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 100 мест, где поесть
11:05 Уральские пельмени. Бабье вето
12:20 Путь домой
14:05 Двое: я и моя тень
16:05 Тайная жизнь домашних животных
17:45 Тайная жизнь домашних животных-2
19:25 Гринч
21:00 Круиз по джунглям
23:20 Быстрее пули
01:10 Глубоководный горизонт
02:50 6 кадров. Сезон 8. 69-я серия
03:15 6 кадров. Сезон 8. 71-я серия
03:35 6 кадров. Сезон 8. 74-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 6. 2-я серия
04:20 6 кадров
04:40 6 кадров. Сезон 8. 70-я серия
В программе передач возможны изменения.