Программа СТС на 1 октября 2022

Телепрограмма СТС на 1 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 01.10.2022



04:55 6 кадров. Сезон 8. 56-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 8. 67-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 8. 68-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики

06:25 Метеор на ринге

06:45 Три кота. Игры в темноте

06:50 Три кота. Тихий час

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Прогулка с папой

07:05 Три кота. У папы на работе

07:10 Три кота. В подсолнухах

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Праздник моря

07:25 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей

07:30 Отель у овечек

07:35 Отель у овечек

07:40 Отель у овечек

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Отель на буксире

08:10 Лекс и Плу. Космические таксисты. Бабушка зовет танцевать

08:25 Уральские пельмени. Хозяйка медной сковороды

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 7-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 100 мест, где поесть

11:05 Уральские пельмени. Бабье вето

12:20 Путь домой

14:05 Двое: я и моя тень

16:05 Тайная жизнь домашних животных

17:45 Тайная жизнь домашних животных-2

19:25 Гринч

21:00 Круиз по джунглям

23:20 Быстрее пули

01:10 Глубоководный горизонт

02:50 6 кадров. Сезон 8. 69-я серия

03:15 6 кадров. Сезон 8. 71-я серия

03:35 6 кадров. Сезон 8. 74-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 6. 2-я серия

04:20 6 кадров

04:40 6 кадров. Сезон 8. 70-я серия



В программе передач возможны изменения.



















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