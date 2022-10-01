Программа Матч ТВ на 1 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 1 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 01.10.2022



05:00 Смешанные единоборства. One FC. К. Жи Нань - А. Ли. Т. Настюхин - Х. Амир. Прямой эфир

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Спорт Тоша

09:15 Путь

11:35 Новости

11:40 Футбол. Первая Лига. «Уфа» - «Балтика». Прямой эфир

13:40 Все на Матч!

13:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Оренбург» - «Сочи». Прямой эфир

16:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» - «Сибирь». Прямой эфир

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Рома». Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Милан». Прямой эфир

23:45 Футбол. Южноамериканский Кубок. Финал. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор). Прямой эфир

01:20 Все на Матч!

01:55 Новости

02:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Дёрн - Я. Сяонянь. В. Борщёв - М. Дэвис. Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.