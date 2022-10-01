Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие



Программа Матч ТВ на 1 октября 2022


Телепрограмма Матч ТВ на 1 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Матч ТВ на 01.10.2022

05:00 Смешанные единоборства. One FC. К. Жи Нань - А. Ли. Т. Настюхин - Х. Амир. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Спорт Тоша
09:15 Путь
11:35 Новости
11:40 Футбол. Первая Лига. «Уфа» - «Балтика». Прямой эфир
13:40 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Оренбург» - «Сочи». Прямой эфир
16:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» - «Сибирь». Прямой эфир
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Рома». Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Милан». Прямой эфир
23:45 Футбол. Южноамериканский Кубок. Финал. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор). Прямой эфир
01:20 Все на Матч!
01:55 Новости
02:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Дёрн - Я. Сяонянь. В. Борщёв - М. Дэвис. Прямой эфир

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Матч ТВ на 2 октября 2022
  • Программа Матч ТВ на 30 сентября 2022
  • Программа Матч ТВ на 29 сентября 2022
  • Программа Матч ТВ на 28 сентября
  • Программа передач Матч ТВ на 27 сентября 2022 на весь день
    •




    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 30 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

    Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, 28-29 сентября

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Турнирная таблица. Когда начинается чемпионат мира

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Турнирная таблица, расписание матчей 9-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Все покеры в КХЛ. Хоккеисты, забивавшие 4 шайбы в одной игре

    Алексей Морозов

    За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче.











    Коронавирус - статистика COVID-19 на 30 сентября 2022
    Точная погода в Санкт-Петербурге на неделю и 10 дней
    Самая точная погода в Москве на неделю и 10 дней
    Прогноз погоды в Санкт-Петербурге 1 октября 2022
    Прогноз погоды в Москве 1 октября 2022
    Прогноз погоды в Москве на сегодня и завтра
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули РФ на 30 сентября 2022
    30 сентября знак зодиака Весы, характеристика мужчин и женщин
    Какие области Украины войдут в состав России, карта территорий ДНР и ЛНР, Херсона и Запорожья
    Разговоры о важном 3 октября 2022 - День учителя, 1-11 класс
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru