Программа Матч ТВ на 1 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 1 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 01.10.2022
05:00 Смешанные единоборства. One FC. К. Жи Нань - А. Ли. Т. Настюхин - Х. Амир. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Спорт Тоша
09:15 Путь
11:35 Новости
11:40 Футбол. Первая Лига. «Уфа» - «Балтика». Прямой эфир
13:40 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Оренбург» - «Сочи». Прямой эфир
16:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» - «Сибирь». Прямой эфир
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Рома». Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Милан». Прямой эфир
23:45 Футбол. Южноамериканский Кубок. Финал. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор). Прямой эфир
01:20 Все на Матч!
01:55 Новости
02:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Дёрн - Я. Сяонянь. В. Борщёв - М. Дэвис. Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.