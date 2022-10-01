Программа РЕН ТВ на 1 октября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 1 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач РЕН ТВ на 01.10.2022
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:25 СОВБЕЗ
15:25 Документальный спецпроект. Донбасс: с возвращением!
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. 5 военных преступлений Зеленского
17:50 Капитан Марвел
19:30 Новости
20:00 Капитан Марвел
20:25 Мстители. Эра Альтрона
23:00 Новости
23:25 Легенда о зеленом рыцаре
01:40 Армагеддон
04:00 Тайны Чапман
В программе передач возможны изменения.