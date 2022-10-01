Программа РЕН ТВ на 1 октября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 1 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач РЕН ТВ на 01.10.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:25 СОВБЕЗ

15:25 Документальный спецпроект. Донбасс: с возвращением!

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. 5 военных преступлений Зеленского

17:50 Капитан Марвел

19:30 Новости

20:00 Капитан Марвел

20:25 Мстители. Эра Альтрона

23:00 Новости

23:25 Легенда о зеленом рыцаре

01:40 Армагеддон

04:00 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.