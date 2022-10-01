Программа Звезда на 1 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 1 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 01.10.2022
04:35 Подкидыш
05:45 В добрый час
07:25 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
08:00 Новости дня
08:15 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
09:25 Легенды кино. Ольга Остроумова
10:10 Главный день. «Космодром «Восточный» и Дмитрий Баранов»
10:55 Война миров. Битва воздушных асов. Неизвестные истории
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Юрий Энтин
13:45 Морской бой
14:40 1 октября - День Сухопутных войск
15:15 Москва - фронту
15:35 Украина. Обыкновенный нацизм
16:15 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии
21:00 Легендарные матчи. Чемпионат Европы-1988. Футбол. Полуфинал. СССР - Италия
23:30 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
01:05 Медовый месяц
02:35 Ночной патруль
04:05 Москва - фронту
04:25 «Юнга со шхуны «Колумб»
В программе передач возможны изменения.