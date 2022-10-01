Программа Звезда на 1 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 1 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 01.10.2022



04:35 Подкидыш

05:45 В добрый час

07:25 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

08:00 Новости дня

08:15 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

09:25 Легенды кино. Ольга Остроумова

10:10 Главный день. «Космодром «Восточный» и Дмитрий Баранов»

10:55 Война миров. Битва воздушных асов. Неизвестные истории

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Юрий Энтин

13:45 Морской бой

14:40 1 октября - День Сухопутных войск

15:15 Москва - фронту

15:35 Украина. Обыкновенный нацизм

16:15 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии

21:00 Легендарные матчи. Чемпионат Европы-1988. Футбол. Полуфинал. СССР - Италия

23:30 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

01:05 Медовый месяц

02:35 Ночной патруль

04:05 Москва - фронту

04:25 «Юнга со шхуны «Колумб»



В программе передач возможны изменения.