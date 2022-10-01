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Программа Культура на 1 октября 2022


Телепрограмма Культура на 1 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Культура на 01.10.2022

06:30 Библейский сюжет. Валерий Брюсов. «Блудный сын»
07:05 Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы
08:10 Денискины рассказы
09:20 Мы - грамотеи!
10:00 Неизвестные маршруты России. Тверская область. От Твери до Торопца
10:45 Немухинские музыканты
11:50 Земля людей. Калмыки. Линия горизонта
12:20 Эрмитаж
12:50 Черные дыры. Белые пятна
13:30 Великие мифы. Одиссея. Путешествие в Царство мертвых
14:00 Страна птиц. Возвращение сокола
14:40 Рассказы из русской истории
15:30 Новые люди Переславля и окрестностей
16:15 «Владимиру Федосееву - 90». Юбилейная программа в Концертном зале «Зарядье»
17:45 Искатели. Исчезнувший сервиз Фаберже
18:35 «Куда идёт джаз?» 100 лет Российскому джазу
19:25 «Хроники смутного времени». 95 лет со дня рождения Олега Ефремова
20:05 Три тополя на Плющихе
21:20 «Три тополя на Плющихе». Опустела без тебя земля»
22:00 Агора
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». 100 лет Российскому джазу. Анастасия Иванова и Варвара Ревнюк
00:05 Телеспектакль «Семейное счастье»
01:15 Страна птиц. Возвращение сокола
01:55 Искатели. Исчезнувший сервиз Фаберже
02:40 Балерина на корабле

В программе передач возможны изменения.









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