Программа Культура на 1 октября 2022

Телепрограмма Культура на 1 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 01.10.2022



06:30 Библейский сюжет. Валерий Брюсов. «Блудный сын»

07:05 Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы

08:10 Денискины рассказы

09:20 Мы - грамотеи!

10:00 Неизвестные маршруты России. Тверская область. От Твери до Торопца

10:45 Немухинские музыканты

11:50 Земля людей. Калмыки. Линия горизонта

12:20 Эрмитаж

12:50 Черные дыры. Белые пятна

13:30 Великие мифы. Одиссея. Путешествие в Царство мертвых

14:00 Страна птиц. Возвращение сокола

14:40 Рассказы из русской истории

15:30 Новые люди Переславля и окрестностей

16:15 «Владимиру Федосееву - 90». Юбилейная программа в Концертном зале «Зарядье»

17:45 Искатели. Исчезнувший сервиз Фаберже

18:35 «Куда идёт джаз?» 100 лет Российскому джазу

19:25 «Хроники смутного времени». 95 лет со дня рождения Олега Ефремова

20:05 Три тополя на Плющихе

21:20 «Три тополя на Плющихе». Опустела без тебя земля»

22:00 Агора

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». 100 лет Российскому джазу. Анастасия Иванова и Варвара Ревнюк

00:05 Телеспектакль «Семейное счастье»

01:15 Страна птиц. Возвращение сокола

01:55 Искатели. Исчезнувший сервиз Фаберже

02:40 Балерина на корабле



В программе передач возможны изменения.



















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