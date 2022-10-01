Программа Пятница на 1 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 1 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 01.10.2022
05:00 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»
06:10 Пятница News. 175-я серия
06:30 Кондитер. Сезон 3. 13-я серия - «Спецвыпуск»
07:30 Кондитер. Сезон 3. 14-я серия - «Спецвыпуск 2»
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 3-я серия
09:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
10:00 Гастротур. Сезон 2. 8-я серия
11:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия
12:40 Четыре дачи. Сезон 1. 6-я серия
14:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 23-я серия
16:00 Четыре свадьбы. Сезон 1. 13-я серия
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия
18:50 Мистер Х. Сезон 1. 5-я серия
20:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 16-я серия
22:20 Четыре свадьбы. Сезон 1. 2-я серия
23:50 Четыре рождества
01:10 Колдунья
02:50 Пятница News. 175-я серия
03:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
04:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
04:40 Пятница News. 175-я серия
В программе передач возможны изменения.