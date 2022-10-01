Программа Пятница на 1 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 1 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 01.10.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»

06:10 Пятница News. 175-я серия

06:30 Кондитер. Сезон 3. 13-я серия - «Спецвыпуск»

07:30 Кондитер. Сезон 3. 14-я серия - «Спецвыпуск 2»

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 3-я серия

09:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

10:00 Гастротур. Сезон 2. 8-я серия

11:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия

12:40 Четыре дачи. Сезон 1. 6-я серия

14:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 23-я серия

16:00 Четыре свадьбы. Сезон 1. 13-я серия

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия

18:50 Мистер Х. Сезон 1. 5-я серия

20:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 16-я серия

22:20 Четыре свадьбы. Сезон 1. 2-я серия

23:50 Четыре рождества

01:10 Колдунья

02:50 Пятница News. 175-я серия

03:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»

04:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

04:40 Пятница News. 175-я серия



В программе передач возможны изменения.