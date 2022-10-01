Программа МИР на 1 октября 2022

Телепрограмма МИР на 1 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 01.10.2022
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:30 Испытательный срок
08:10 Наше кино. Неувядающие. К юбилею О. Ефремова
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Берегись автомобиля
11:50 Дети Дон Кихота
13:15 Большая перемена
16:00 Новости
16:10 Большая перемена
18:30 Новости
18:45 Гардемарины, вперед!
00:10 Вий
01:25 Испытательный срок
03:00 Белый клык
04:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе передач возможны изменения.