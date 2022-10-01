Программа МИР на 1 октября 2022

Телепрограмма МИР на 1 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 01.10.2022



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:30 Испытательный срок

08:10 Наше кино. Неувядающие. К юбилею О. Ефремова

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Берегись автомобиля

11:50 Дети Дон Кихота

13:15 Большая перемена

16:00 Новости

16:10 Большая перемена

18:30 Новости

18:45 Гардемарины, вперед!

00:10 Вий

01:25 Испытательный срок

03:00 Белый клык

04:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.