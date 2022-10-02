Программа передач, ТВ программа телевидения на 2 октября 2022

Программа передач телеканалов России на воскресенье 2 октября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 02.10.2022
Первый канал
02:55 Россия от края до края
05:10 Здравствуй и прощай
06:00 Новости
06:10 Здравствуй и прощай
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки« с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих»
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:35 Убойная сила. Сезон 1. 1-я серия - «Служебное соответствие». 2-я серия - «Рикошет»
16:45 Левчик и Вовчик. Полвека дружбы
18:45 «Голос 60+». Новый сезон. Финал. Прямой эфир
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. Передача вторая
23:45 «ArtMasters». Церемония награждения в Большом театре
01:30 Тухачевский. Заговор маршала
04:05 Россия от края до края
Россия 1
03:50 Я подарю себе чудо
05:20 Работа над ошибками
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Праздничный концерт
13:50 Бомба. 6-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Сердечная недостаточность
03:10 Работа над ошибками
ТВЦ
04:30 Битва за наследство. Фильм 4-й
05:05 Любовь первых
05:45 Безумие. Плата за талант
06:25 Вера больше не верит. 1-я серия
07:05 Вера больше не верит. 2-я серия
07:55 Вера больше не верит в романтику. 1-я серия
08:40 Вера больше не верит в романтику. 2-я серия
09:35 Здоровый смысл. 11-я серия
10:05 Знак качества. Субпродукты
10:55 Страна чудес. Ульяновск
11:30 События
11:45 Не хочу жениться!
13:30 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Классный час». Юмористический концерт
16:00 Не обмани. 1-я серия
16:55 Не обмани. 2-я серия
18:00 Сорок розовых кустов. 1-я - 4-я серии
21:40 Кукловод. 1-я - 3-я серии
00:05 События
00:20 Кукловод. 4-я серия
01:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:15 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 1-я серия
01:55 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 2-я серия
02:35 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 1-я серия
03:15 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 2-я серия
04:15 Битва за наследство. Фильм 5-й
04:55 Екатерина Савинова. Шаг в бездну
НТВ
03:35 Мент в законе-8. «Одноклассники», 3-я и 4-я серии
05:10 Инспектор Купер. Сезон 1. «Стилист», 1-я и 2-я серии
06:45 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Ты супер!» Новый сезон
23:00 Звезды сошлись
00:30 Основано на реальных событиях
01:55 Мент в законе-8. «Бойцовский клуб», 1-я - 4-я серии
Пятый канал
05:00 Криминальное наследство. 1-я - 4-я серии
07:55 Крепкие орешки-2. Скалолаз
08:45 Крепкие орешки-2. Паразиты
09:35 Крепкие орешки-2. Никто
10:30 Крепкие орешки-2. Переговорщик
11:15 Крепкие орешки-2. Город грехов
12:05 Крепкие орешки-2. Приговор
13:00 Крепкие орешки-2. Бросок кобры
13:45 Крепкие орешки-2. Отпетые мошенники
14:40 Крепкие орешки-2. Красотка
15:30 Крепкие орешки-2. Славные парни
16:25 След. Нехорошая тропинка
17:05 След. Лотерейщик
17:55 След. Злыдень
18:40 След. Операция
19:30 След. Стимулянты
20:15 След. Последняя электричка
21:05 След. Гидра
21:55 След. Вторая ошибка сапера
22:50 След. Повелитель мук
23:35 След. Африканские страсти
00:30 След. Вечный лох
01:15 След. Волшебный сад
01:50 Кома. 1-я - 4-я серии
Домашний
04:05 Женская консультация. 29-я - 31-я серии
06:30 Сватьи. 23-я серия
07:20 Предсказания 2.2. 2-я серия
08:20 Полынь - трава окаянная. 1-я и 2-я серии
10:10 Ищу тебя. 1-я - 4-я серии
14:40 Механика любви. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов
19:00 Великолепный век. 154-я и 155-я серии
23:15 Кровь с молоком
01:10 Опасные связи. 1-я - 4-я серии
04:25 Женская консультация. 32-я и 33-я серии
ТНТ
04:40 Comedy Баттл. 1-я серия
05:25 Открытый микрофон. Дайджест. 112-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия
07:00 Смешарики
09:00 Гурвинек. Волшебная игра
10:30 СашаТаня. Сезон 6. 201-я - 207-я серии
13:45 Бабушка лёгкого поведения
15:25 Бабушка лёгкого поведения-2
17:10 Прабабушка лёгкого поведения
19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 33-я серия
21:00 Лучшие на тнт. 5-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 9. 243-я серия
23:00 Новые танцы. Сезон 2. 28-я серия
01:00 Битва экстрасенсов. 227-я серия
02:20 Битва экстрасенсов. 228-я серия
03:35 Импровизация. Сезон 4. 100-я серия
04:25 Comedy Баттл. 2-я серия
СТС
04:40 6 кадров. Сезон 8. 70-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 8. 78-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 8. 72-я серия
05:50 6 кадров. Сезон 8. 73-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:25 Оранжевое горлышко
06:45 Три кота. Музыкальная вечеринка
06:50 Три кота. Совсем не страшно
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Игра для Бантика
07:05 Три кота. Счастливая бабочка
07:15 Три кота. Торт в подарок
07:20 Три кота
07:25 Три кота
07:30 Царевны. Урок волшебной ботаники
07:40 Царевны. Секрет школы
07:45 Царевны. Целая неделя!
07:55 Уральские пельмени. Мятый элемент
09:00 Рогов+. 14-я серия
10:00 Уральские пельмени
10:55 Двое: я и моя тень
12:55 Гринч
14:25 Зов предков
16:20 Круиз по джунглям
18:45 Джуманджи: Зов джунглей
21:00 Джуманджи: Новый уровень
23:20 Сокровища Амазонки
01:10 Ангелы Чарли
03:05 6 кадров. Сезон 6. 45-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 6. 46-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 6. 47-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 5. 3-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 6. 56-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 6. 49-я серия
Матч ТВ
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - К. Генри. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Спорт Тоша
09:15 «Ноль-седьмой» меняет курс
11:15 Фартовый
11:35 Новости
11:40 Фартовый
13:20 Новости
13:25 Все на Матч!
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань). Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Все на Матч!
16:25 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Красный Яр» (Красноярск). Прямой эфир
18:25 Новости
18:30 Все на Матч!
18:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Болонья». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
01:55 Новости
02:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)
04:00 Светлана Ромашина. На волне мечты
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:25 Знаете ли вы, что?
10:25 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Лара Крофт
15:05 Капитан Марвел
16:30 Новости
17:00 Капитан Марвел
17:50 Мстители. Эра Альтрона
20:20 Первый мститель: Противостояние
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
04:25 «Юнга со шхуны «Колумб«
05:40 Приказ: Огонь не открывать
07:15 Приказ: Перейти границу
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №112
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Николай Жуков
13:00 Специальный репортаж
14:20 Неслужебное задание
16:15 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:40 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии
03:10 Легендарные самолеты. Штурмовик Ил-2
03:50 Неслужебное задание
Культура
06:30 Маугли
08:15 Три тополя на Плющихе
09:30 Обыкновенный концерт
10:00 Диалоги о животных. 5-я серия - «Калининградский зоопарк»
10:45 Большие и маленькие. Сезон 4. 5-я серия
12:50 Либретто. Й. Байер. «Фея кукол»
13:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Евгений Боткин
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Роберта Рождественского
14:15 «Элементы» с Александром Боровским«. Метро в наши дни
14:50 Красавчик Антонио
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Наследие Петровской эпохи. Часть первая
17:10 Пешком... Москва колокольная
17:45 Передача знаний. 4-я серия
18:35 Романтика романса. 75 лет Леониду Серебренникову
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Время отдыха с субботы до понедельника
21:35 Гала-концерт к 100-летию Российского джаза. Трансляция из Большого театра
01:10 Диалоги о животных. 5-я серия - «Калининградский зоопарк»
01:50 Искатели. Трагедия в стиле барокко
02:35 «Кострома». «Лев и Бык»
Пятница
05:00 Кондитер. Сезон 5. 1-я серия - «Торт «Чужой» для Сергея Жукова»
06:10 Пятница News. 176-я серия
06:40 Земля. Один потрясающий день
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 2-я серия
09:00 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»
10:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
11:00 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»
12:00 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
14:20 Битва шефов. Сезон 2. 1-я серия
16:30 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
18:50 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
21:00 Адский шеф. Сезон 1. 7-я серия
23:40 Капитан Филлипс
01:50 Присяжная
03:40 Пятница News. 176-я серия
04:10 Черный список. Сезон 1. 6-я серия - «Вскрытие замков и строительные эксперты»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:15 Мультфильмы
06:25 Вий
07:50 Берегись автомобиля
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Большая перемена
15:05 Анна Герман. Тайна белого ангела. 1-я серия
16:00 Новости
16:15 Анна Герман. Тайна белого ангела. 2-я - 4-я серии
18:30 Вместе
19:30 Анна Герман. Тайна белого ангела. 4-я - 8-я серии
00:00 Вместе
01:00 Анна Герман. Тайна белого ангела. 8-я - 10-я серии
02:55 Наше кино. Неувядающие
03:20 Моя любовь
04:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.