Программа передач, ТВ программа телевидения на 2 октября 2022

Программа передач телеканалов России на воскресенье 2 октября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 02.10.2022



Первый канал



02:55 Россия от края до края

05:10 Здравствуй и прощай

06:00 Новости

06:10 Здравствуй и прощай

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки« с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих»

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:35 Убойная сила. Сезон 1. 1-я серия - «Служебное соответствие». 2-я серия - «Рикошет»

16:45 Левчик и Вовчик. Полвека дружбы

18:45 «Голос 60+». Новый сезон. Финал. Прямой эфир

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. Передача вторая

23:45 «ArtMasters». Церемония награждения в Большом театре

01:30 Тухачевский. Заговор маршала

04:05 Россия от края до края



Россия 1



03:50 Я подарю себе чудо

05:20 Работа над ошибками

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Праздничный концерт

13:50 Бомба. 6-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Сердечная недостаточность

03:10 Работа над ошибками



ТВЦ



04:30 Битва за наследство. Фильм 4-й

05:05 Любовь первых

05:45 Безумие. Плата за талант

06:25 Вера больше не верит. 1-я серия

07:05 Вера больше не верит. 2-я серия

07:55 Вера больше не верит в романтику. 1-я серия

08:40 Вера больше не верит в романтику. 2-я серия

09:35 Здоровый смысл. 11-я серия

10:05 Знак качества. Субпродукты

10:55 Страна чудес. Ульяновск

11:30 События

11:45 Не хочу жениться!

13:30 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Классный час». Юмористический концерт

16:00 Не обмани. 1-я серия

16:55 Не обмани. 2-я серия

18:00 Сорок розовых кустов. 1-я - 4-я серии

21:40 Кукловод. 1-я - 3-я серии

00:05 События

00:20 Кукловод. 4-я серия

01:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:15 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 1-я серия

01:55 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 2-я серия

02:35 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 1-я серия

03:15 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 2-я серия

04:15 Битва за наследство. Фильм 5-й

04:55 Екатерина Савинова. Шаг в бездну



НТВ



03:35 Мент в законе-8. «Одноклассники», 3-я и 4-я серии

05:10 Инспектор Купер. Сезон 1. «Стилист», 1-я и 2-я серии

06:45 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Ты супер!» Новый сезон

23:00 Звезды сошлись

00:30 Основано на реальных событиях

01:55 Мент в законе-8. «Бойцовский клуб», 1-я - 4-я серии



Пятый канал



05:00 Криминальное наследство. 1-я - 4-я серии

07:55 Крепкие орешки-2. Скалолаз

08:45 Крепкие орешки-2. Паразиты

09:35 Крепкие орешки-2. Никто

10:30 Крепкие орешки-2. Переговорщик

11:15 Крепкие орешки-2. Город грехов

12:05 Крепкие орешки-2. Приговор

13:00 Крепкие орешки-2. Бросок кобры

13:45 Крепкие орешки-2. Отпетые мошенники

14:40 Крепкие орешки-2. Красотка

15:30 Крепкие орешки-2. Славные парни

16:25 След. Нехорошая тропинка

17:05 След. Лотерейщик

17:55 След. Злыдень

18:40 След. Операция

19:30 След. Стимулянты

20:15 След. Последняя электричка

21:05 След. Гидра

21:55 След. Вторая ошибка сапера

22:50 След. Повелитель мук

23:35 След. Африканские страсти

00:30 След. Вечный лох

01:15 След. Волшебный сад

01:50 Кома. 1-я - 4-я серии



Домашний



04:05 Женская консультация. 29-я - 31-я серии

06:30 Сватьи. 23-я серия

07:20 Предсказания 2.2. 2-я серия

08:20 Полынь - трава окаянная. 1-я и 2-я серии

10:10 Ищу тебя. 1-я - 4-я серии

14:40 Механика любви. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Великолепный век. 154-я и 155-я серии

23:15 Кровь с молоком

01:10 Опасные связи. 1-я - 4-я серии

04:25 Женская консультация. 32-я и 33-я серии



ТНТ



04:40 Comedy Баттл. 1-я серия

05:25 Открытый микрофон. Дайджест. 112-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия

07:00 Смешарики

09:00 Гурвинек. Волшебная игра

10:30 СашаТаня. Сезон 6. 201-я - 207-я серии

13:45 Бабушка лёгкого поведения

15:25 Бабушка лёгкого поведения-2

17:10 Прабабушка лёгкого поведения

19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 33-я серия

21:00 Лучшие на тнт. 5-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 9. 243-я серия

23:00 Новые танцы. Сезон 2. 28-я серия

01:00 Битва экстрасенсов. 227-я серия

02:20 Битва экстрасенсов. 228-я серия

03:35 Импровизация. Сезон 4. 100-я серия

04:25 Comedy Баттл. 2-я серия



СТС



04:40 6 кадров. Сезон 8. 70-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 8. 78-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 8. 72-я серия

05:50 6 кадров. Сезон 8. 73-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики

06:25 Оранжевое горлышко

06:45 Три кота. Музыкальная вечеринка

06:50 Три кота. Совсем не страшно

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Игра для Бантика

07:05 Три кота. Счастливая бабочка

07:15 Три кота. Торт в подарок

07:20 Три кота

07:25 Три кота

07:30 Царевны. Урок волшебной ботаники

07:40 Царевны. Секрет школы

07:45 Царевны. Целая неделя!

07:55 Уральские пельмени. Мятый элемент

09:00 Рогов+. 14-я серия

10:00 Уральские пельмени

10:55 Двое: я и моя тень

12:55 Гринч

14:25 Зов предков

16:20 Круиз по джунглям

18:45 Джуманджи: Зов джунглей

21:00 Джуманджи: Новый уровень

23:20 Сокровища Амазонки

01:10 Ангелы Чарли

03:05 6 кадров. Сезон 6. 45-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 6. 46-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 6. 47-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 5. 3-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 6. 56-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 6. 49-я серия



Матч ТВ



05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - К. Генри. Прямой эфир

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Спорт Тоша

09:15 «Ноль-седьмой» меняет курс

11:15 Фартовый

11:35 Новости

11:40 Фартовый

13:20 Новости

13:25 Все на Матч!

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань). Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Все на Матч!

16:25 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Красный Яр» (Красноярск). Прямой эфир

18:25 Новости

18:30 Все на Матч!

18:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Болонья». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины

01:55 Новости

02:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)

04:00 Светлана Ромашина. На волне мечты



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:25 Знаете ли вы, что?

10:25 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Лара Крофт

15:05 Капитан Марвел

16:30 Новости

17:00 Капитан Марвел

17:50 Мстители. Эра Альтрона

20:20 Первый мститель: Противостояние

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



04:25 «Юнга со шхуны «Колумб«

05:40 Приказ: Огонь не открывать

07:15 Приказ: Перейти границу

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №112

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Николай Жуков

13:00 Специальный репортаж

14:20 Неслужебное задание

16:15 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:40 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии

03:10 Легендарные самолеты. Штурмовик Ил-2

03:50 Неслужебное задание



Культура



06:30 Маугли

08:15 Три тополя на Плющихе

09:30 Обыкновенный концерт

10:00 Диалоги о животных. 5-я серия - «Калининградский зоопарк»

10:45 Большие и маленькие. Сезон 4. 5-я серия

12:50 Либретто. Й. Байер. «Фея кукол»

13:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Евгений Боткин

13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Роберта Рождественского

14:15 «Элементы» с Александром Боровским«. Метро в наши дни

14:50 Красавчик Антонио

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Наследие Петровской эпохи. Часть первая

17:10 Пешком... Москва колокольная

17:45 Передача знаний. 4-я серия

18:35 Романтика романса. 75 лет Леониду Серебренникову

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Время отдыха с субботы до понедельника

21:35 Гала-концерт к 100-летию Российского джаза. Трансляция из Большого театра

01:10 Диалоги о животных. 5-я серия - «Калининградский зоопарк»

01:50 Искатели. Трагедия в стиле барокко

02:35 «Кострома». «Лев и Бык»



Пятница



05:00 Кондитер. Сезон 5. 1-я серия - «Торт «Чужой» для Сергея Жукова»

06:10 Пятница News. 176-я серия

06:40 Земля. Один потрясающий день

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 2-я серия

09:00 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»

10:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

11:00 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»

12:00 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

14:20 Битва шефов. Сезон 2. 1-я серия

16:30 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

18:50 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

21:00 Адский шеф. Сезон 1. 7-я серия

23:40 Капитан Филлипс

01:50 Присяжная

03:40 Пятница News. 176-я серия

04:10 Черный список. Сезон 1. 6-я серия - «Вскрытие замков и строительные эксперты»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:15 Мультфильмы

06:25 Вий

07:50 Берегись автомобиля

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Большая перемена

15:05 Анна Герман. Тайна белого ангела. 1-я серия

16:00 Новости

16:15 Анна Герман. Тайна белого ангела. 2-я - 4-я серии

18:30 Вместе

19:30 Анна Герман. Тайна белого ангела. 4-я - 8-я серии

00:00 Вместе

01:00 Анна Герман. Тайна белого ангела. 8-я - 10-я серии

02:55 Наше кино. Неувядающие

03:20 Моя любовь

04:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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