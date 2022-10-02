Программа передач 1 канал на 2 октября 2022

Телепрограмма 1 канала на 2 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 1 канал на 02.10.2022



02:55 Россия от края до края

05:10 Здравствуй и прощай

06:00 Новости

06:10 Здравствуй и прощай

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки« с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих»

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:35 Убойная сила. Сезон 1. 1-я серия - «Служебное соответствие». 2-я серия - «Рикошет»

16:45 Левчик и Вовчик. Полвека дружбы

18:45 «Голос 60+». Новый сезон. Финал. Прямой эфир

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. Передача вторая

23:45 «ArtMasters». Церемония награждения в Большом театре

01:30 Тухачевский. Заговор маршала

04:05 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.