Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие



Программа передач 1 канал на 2 октября 2022


Телепрограмма 1 канала на 2 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.

Программа передач 1 канал на 02.10.2022

02:55 Россия от края до края
05:10 Здравствуй и прощай
06:00 Новости
06:10 Здравствуй и прощай
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки« с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих»
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:35 Убойная сила. Сезон 1. 1-я серия - «Служебное соответствие». 2-я серия - «Рикошет»
16:45 Левчик и Вовчик. Полвека дружбы
18:45 «Голос 60+». Новый сезон. Финал. Прямой эфир
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. Передача вторая
23:45 «ArtMasters». Церемония награждения в Большом театре
01:30 Тухачевский. Заговор маршала
04:05 Россия от края до края

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач, ТВ программа на 2 октября 2022
  • Программа 1 канал на 1 октября 2022
  • Программа 1 канал на 29 сентября 2022
  • Программа передач 1 канал на 28 сентября 2022
  • Программа передач Первый канал на 27 сентября 2022 на весь день
    •




    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 30 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

    Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, 28-29 сентября

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Турнирная таблица. Когда начинается чемпионат мира

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Турнирная таблица, расписание матчей 9-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Все покеры в КХЛ. Хоккеисты, забивавшие 4 шайбы в одной игре

    Алексей Морозов

    За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче.











    Коронавирус - статистика COVID-19 на 30 сентября 2022
    Точная погода в Санкт-Петербурге на неделю и 10 дней
    Самая точная погода в Москве на неделю и 10 дней
    Прогноз погоды в Санкт-Петербурге 1 октября 2022
    Прогноз погоды в Москве 1 октября 2022
    Прогноз погоды в Москве на сегодня и завтра
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули РФ на 30 сентября 2022
    30 сентября знак зодиака Весы, характеристика мужчин и женщин
    Какие области Украины войдут в состав России, карта территорий ДНР и ЛНР, Херсона и Запорожья
    Разговоры о важном 3 октября 2022 - День учителя, 1-11 класс
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru