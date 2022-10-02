Программа передач 1 канал на 2 октября 2022

Телепрограмма 1 канала на 2 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 1 канал на 02.10.2022
02:55 Россия от края до края
05:10 Здравствуй и прощай
06:00 Новости
06:10 Здравствуй и прощай
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки« с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих»
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:35 Убойная сила. Сезон 1. 1-я серия - «Служебное соответствие». 2-я серия - «Рикошет»
16:45 Левчик и Вовчик. Полвека дружбы
18:45 «Голос 60+». Новый сезон. Финал. Прямой эфир
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. Передача вторая
23:45 «ArtMasters». Церемония награждения в Большом театре
01:30 Тухачевский. Заговор маршала
04:05 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.