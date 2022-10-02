Программа передач Россия 1 на 2 октября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 2 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Россия 1 на 02.10.2022
03:50 Я подарю себе чудо
05:20 Работа над ошибками
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Праздничный концерт
13:50 Бомба. 6-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Сердечная недостаточность
03:10 Работа над ошибками
В программе передач возможны изменения.