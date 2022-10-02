Программа передач Россия 1 на 2 октября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 2 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Россия 1 на 02.10.2022



03:50 Я подарю себе чудо

05:20 Работа над ошибками

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Праздничный концерт

13:50 Бомба. 6-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Сердечная недостаточность

03:10 Работа над ошибками



В программе передач возможны изменения.