Программа передач ТВЦ на 2 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 2 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 02.10.2022
04:30 Битва за наследство. Фильм 4-й
05:05 Любовь первых
05:45 Безумие. Плата за талант
06:25 Вера больше не верит. 1-я серия
07:05 Вера больше не верит. 2-я серия
07:55 Вера больше не верит в романтику. 1-я серия
08:40 Вера больше не верит в романтику. 2-я серия
09:35 Здоровый смысл. 11-я серия
10:05 Знак качества. Субпродукты
10:55 Страна чудес. Ульяновск
11:30 События
11:45 Не хочу жениться!
13:30 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Классный час». Юмористический концерт
16:00 Не обмани. 1-я серия
16:55 Не обмани. 2-я серия
18:00 Сорок розовых кустов. 1-я - 4-я серии
21:40 Кукловод. 1-я - 3-я серии
00:05 События
00:20 Кукловод. 4-я серия
01:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:15 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 1-я серия
01:55 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 2-я серия
02:35 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 1-я серия
03:15 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 2-я серия
04:15 Битва за наследство. Фильм 5-й
04:55 Екатерина Савинова. Шаг в бездну
В программе передач возможны изменения.