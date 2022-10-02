Программа передач ТВЦ на 2 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 2 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 02.10.2022



04:30 Битва за наследство. Фильм 4-й

05:05 Любовь первых

05:45 Безумие. Плата за талант

06:25 Вера больше не верит. 1-я серия

07:05 Вера больше не верит. 2-я серия

07:55 Вера больше не верит в романтику. 1-я серия

08:40 Вера больше не верит в романтику. 2-я серия

09:35 Здоровый смысл. 11-я серия

10:05 Знак качества. Субпродукты

10:55 Страна чудес. Ульяновск

11:30 События

11:45 Не хочу жениться!

13:30 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Классный час». Юмористический концерт

16:00 Не обмани. 1-я серия

16:55 Не обмани. 2-я серия

18:00 Сорок розовых кустов. 1-я - 4-я серии

21:40 Кукловод. 1-я - 3-я серии

00:05 События

00:20 Кукловод. 4-я серия

01:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:15 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 1-я серия

01:55 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 2-я серия

02:35 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 1-я серия

03:15 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 2-я серия

04:15 Битва за наследство. Фильм 5-й

04:55 Екатерина Савинова. Шаг в бездну



В программе передач возможны изменения.