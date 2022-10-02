Программа передач 5 канал на 2 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 2 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канала на 02.10.2022
05:00 Криминальное наследство. 1-я - 4-я серии
07:55 Крепкие орешки-2. Скалолаз
08:45 Крепкие орешки-2. Паразиты
09:35 Крепкие орешки-2. Никто
10:30 Крепкие орешки-2. Переговорщик
11:15 Крепкие орешки-2. Город грехов
12:05 Крепкие орешки-2. Приговор
13:00 Крепкие орешки-2. Бросок кобры
13:45 Крепкие орешки-2. Отпетые мошенники
14:40 Крепкие орешки-2. Красотка
15:30 Крепкие орешки-2. Славные парни
16:25 След. Нехорошая тропинка
17:05 След. Лотерейщик
17:55 След. Злыдень
18:40 След. Операция
19:30 След. Стимулянты
20:15 След. Последняя электричка
21:05 След. Гидра
21:55 След. Вторая ошибка сапера
22:50 След. Повелитель мук
23:35 След. Африканские страсти
00:30 След. Вечный лох
01:15 След. Волшебный сад
01:50 Кома. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.