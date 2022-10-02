Программа передач Домашний на 2 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 2 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 02.10.2022
04:05 Женская консультация. 29-я - 31-я серии
06:30 Сватьи. 23-я серия
07:20 Предсказания 2.2. 2-я серия
08:20 Полынь - трава окаянная. 1-я и 2-я серии
10:10 Ищу тебя. 1-я - 4-я серии
14:40 Механика любви. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов
19:00 Великолепный век. 154-я и 155-я серии
23:15 Кровь с молоком
01:10 Опасные связи. 1-я - 4-я серии
04:25 Женская консультация. 32-я и 33-я серии
В программе передач возможны изменения.