Программа передач Домашний на 2 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 2 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 02.10.2022



04:05 Женская консультация. 29-я - 31-я серии

06:30 Сватьи. 23-я серия

07:20 Предсказания 2.2. 2-я серия

08:20 Полынь - трава окаянная. 1-я и 2-я серии

10:10 Ищу тебя. 1-я - 4-я серии

14:40 Механика любви. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Великолепный век. 154-я и 155-я серии

23:15 Кровь с молоком

01:10 Опасные связи. 1-я - 4-я серии

04:25 Женская консультация. 32-я и 33-я серии



В программе передач возможны изменения.