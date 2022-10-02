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Программа передач ТНТ на 2 октября 2022


Телепрограмма ТНТ на 2 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач ТНТ на 02.10.2022

04:40 Comedy Баттл. 1-я серия
05:25 Открытый микрофон. Дайджест. 112-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия
07:00 Смешарики
09:00 Гурвинек. Волшебная игра
10:30 СашаТаня. Сезон 6. 201-я - 207-я серии
13:45 Бабушка лёгкого поведения
15:25 Бабушка лёгкого поведения-2
17:10 Прабабушка лёгкого поведения
19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 33-я серия
21:00 Лучшие на тнт. 5-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 9. 243-я серия
23:00 Новые танцы. Сезон 2. 28-я серия
01:00 Битва экстрасенсов. 227-я серия
02:20 Битва экстрасенсов. 228-я серия
03:35 Импровизация. Сезон 4. 100-я серия
04:25 Comedy Баттл. 2-я серия

В программе передач возможны изменения.









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