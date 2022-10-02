Программа передач ТНТ на 2 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 2 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 02.10.2022



04:40 Comedy Баттл. 1-я серия

05:25 Открытый микрофон. Дайджест. 112-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия

07:00 Смешарики

09:00 Гурвинек. Волшебная игра

10:30 СашаТаня. Сезон 6. 201-я - 207-я серии

13:45 Бабушка лёгкого поведения

15:25 Бабушка лёгкого поведения-2

17:10 Прабабушка лёгкого поведения

19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 33-я серия

21:00 Лучшие на тнт. 5-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 9. 243-я серия

23:00 Новые танцы. Сезон 2. 28-я серия

01:00 Битва экстрасенсов. 227-я серия

02:20 Битва экстрасенсов. 228-я серия

03:35 Импровизация. Сезон 4. 100-я серия

04:25 Comedy Баттл. 2-я серия



В программе передач возможны изменения.