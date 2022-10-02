Программа передач Матч ТВ на 2 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 2 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 02.10.2022



05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - К. Генри. Прямой эфир

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Спорт Тоша

09:15 «Ноль-седьмой» меняет курс

11:15 Фартовый

11:35 Новости

11:40 Фартовый

13:20 Новости

13:25 Все на Матч!

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань). Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Все на Матч!

16:25 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Красный Яр» (Красноярск). Прямой эфир

18:25 Новости

18:30 Все на Матч!

18:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Болонья». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины

01:55 Новости

02:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)

04:00 Светлана Ромашина. На волне мечты



В программе передач возможны изменения.