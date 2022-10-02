Программа передач Матч ТВ на 2 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 2 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 02.10.2022
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - К. Генри. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Спорт Тоша
09:15 «Ноль-седьмой» меняет курс
11:15 Фартовый
11:35 Новости
11:40 Фартовый
13:20 Новости
13:25 Все на Матч!
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань). Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Все на Матч!
16:25 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Красный Яр» (Красноярск). Прямой эфир
18:25 Новости
18:30 Все на Матч!
18:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Болонья». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
01:55 Новости
02:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)
04:00 Светлана Ромашина. На волне мечты
В программе передач возможны изменения.