Программа передач РЕН ТВ на 2 октября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 2 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач РЕН ТВ на 02.10.2022



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:25 Знаете ли вы, что?

10:25 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Лара Крофт

15:05 Капитан Марвел

16:30 Новости

17:00 Капитан Марвел

17:50 Мстители. Эра Альтрона

20:20 Первый мститель: Противостояние

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



В программе передач возможны изменения.