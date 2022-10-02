Программа передач РЕН ТВ на 2 октября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 2 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач РЕН ТВ на 02.10.2022
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:25 Знаете ли вы, что?
10:25 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Лара Крофт
15:05 Капитан Марвел
16:30 Новости
17:00 Капитан Марвел
17:50 Мстители. Эра Альтрона
20:20 Первый мститель: Противостояние
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
В программе передач возможны изменения.