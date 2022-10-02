Программа передач Звезда на 2 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 2 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 02.10.2022



04:25 «Юнга со шхуны «Колумб«

05:40 Приказ: Огонь не открывать

07:15 Приказ: Перейти границу

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №112

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Николай Жуков

13:00 Специальный репортаж

14:20 Неслужебное задание

16:15 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:40 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии

03:10 Легендарные самолеты. Штурмовик Ил-2

03:50 Неслужебное задание



В программе передач возможны изменения.