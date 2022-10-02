Программа передач Звезда на 2 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 2 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 02.10.2022
04:25 «Юнга со шхуны «Колумб«
05:40 Приказ: Огонь не открывать
07:15 Приказ: Перейти границу
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №112
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Николай Жуков
13:00 Специальный репортаж
14:20 Неслужебное задание
16:15 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:40 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии
03:10 Легендарные самолеты. Штурмовик Ил-2
03:50 Неслужебное задание
В программе передач возможны изменения.