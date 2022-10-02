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Программа передач Культура на 2 октября 2022


Телепрограмма Культура на 2 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Культура на 02.10.2022

06:30 Маугли
08:15 Три тополя на Плющихе
09:30 Обыкновенный концерт
10:00 Диалоги о животных. 5-я серия - «Калининградский зоопарк»
10:45 Большие и маленькие. Сезон 4. 5-я серия
12:50 Либретто. Й. Байер. «Фея кукол»
13:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Евгений Боткин
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Роберта Рождественского
14:15 «Элементы» с Александром Боровским«. Метро в наши дни
14:50 Красавчик Антонио
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Наследие Петровской эпохи. Часть первая
17:10 Пешком... Москва колокольная
17:45 Передача знаний. 4-я серия
18:35 Романтика романса. 75 лет Леониду Серебренникову
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Время отдыха с субботы до понедельника
21:35 Гала-концерт к 100-летию Российского джаза. Трансляция из Большого театра
01:10 Диалоги о животных. 5-я серия - «Калининградский зоопарк»
01:50 Искатели. Трагедия в стиле барокко
02:35 «Кострома». «Лев и Бык»

В программе передач возможны изменения.









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