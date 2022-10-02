Программа передач Культура на 2 октября 2022

Телепрограмма Культура на 2 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 02.10.2022



06:30 Маугли

08:15 Три тополя на Плющихе

09:30 Обыкновенный концерт

10:00 Диалоги о животных. 5-я серия - «Калининградский зоопарк»

10:45 Большие и маленькие. Сезон 4. 5-я серия

12:50 Либретто. Й. Байер. «Фея кукол»

13:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Евгений Боткин

13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Роберта Рождественского

14:15 «Элементы» с Александром Боровским«. Метро в наши дни

14:50 Красавчик Антонио

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Наследие Петровской эпохи. Часть первая

17:10 Пешком... Москва колокольная

17:45 Передача знаний. 4-я серия

18:35 Романтика романса. 75 лет Леониду Серебренникову

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Время отдыха с субботы до понедельника

21:35 Гала-концерт к 100-летию Российского джаза. Трансляция из Большого театра

01:10 Диалоги о животных. 5-я серия - «Калининградский зоопарк»

01:50 Искатели. Трагедия в стиле барокко

02:35 «Кострома». «Лев и Бык»



В программе передач возможны изменения.