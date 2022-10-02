Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие



Программа передач Пятница на 2 октября 2022


Телепрограмма Пятница на 2 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Пятница на 02.10.2022

05:00 Кондитер. Сезон 5. 1-я серия - «Торт «Чужой» для Сергея Жукова»
06:10 Пятница News. 176-я серия
06:40 Земля. Один потрясающий день
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 2-я серия
09:00 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»
10:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
11:00 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»
12:00 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
14:20 Битва шефов. Сезон 2. 1-я серия
16:30 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
18:50 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
21:00 Адский шеф. Сезон 1. 7-я серия
23:40 Капитан Филлипс
01:50 Присяжная
03:40 Пятница News. 176-я серия
04:10 Черный список. Сезон 1. 6-я серия - «Вскрытие замков и строительные эксперты»

В программе передач возможны изменения.









  • Программа Пятница на 1 октября 2022
  • Программа Пятница на 30 сентября 2022
  • Программа Пятница на 29 сентября 2022
  • Канал Пятница на 28 сентября 2022
  • Программа передач Пятница на 27 сентября 2022 на весь день
    •




    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 30 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

    Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, 28-29 сентября

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Турнирная таблица. Когда начинается чемпионат мира

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Турнирная таблица, расписание матчей 9-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Все покеры в КХЛ. Хоккеисты, забивавшие 4 шайбы в одной игре

    Алексей Морозов

    За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче.











    Коронавирус - статистика COVID-19 на 30 сентября 2022
    Точная погода в Санкт-Петербурге на неделю и 10 дней
    Самая точная погода в Москве на неделю и 10 дней
    Прогноз погоды в Санкт-Петербурге 1 октября 2022
    Прогноз погоды в Москве 1 октября 2022
    Прогноз погоды в Москве на сегодня и завтра
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули РФ на 30 сентября 2022
    30 сентября знак зодиака Весы, характеристика мужчин и женщин
    Какие области Украины войдут в состав России, карта территорий ДНР и ЛНР, Херсона и Запорожья
    Разговоры о важном 3 октября 2022 - День учителя, 1-11 класс
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru