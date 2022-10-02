Программа передач Пятница на 2 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 2 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 02.10.2022



05:00 Кондитер. Сезон 5. 1-я серия - «Торт «Чужой» для Сергея Жукова»

06:10 Пятница News. 176-я серия

06:40 Земля. Один потрясающий день

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 2-я серия

09:00 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»

10:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

11:00 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»

12:00 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

14:20 Битва шефов. Сезон 2. 1-я серия

16:30 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

18:50 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

21:00 Адский шеф. Сезон 1. 7-я серия

23:40 Капитан Филлипс

01:50 Присяжная

03:40 Пятница News. 176-я серия

04:10 Черный список. Сезон 1. 6-я серия - «Вскрытие замков и строительные эксперты»



В программе передач возможны изменения.