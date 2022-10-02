Программа передач МИР на 2 октября 2022

Телепрограмма МИР на 2 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 02.10.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:15 Мультфильмы

06:25 Вий

07:50 Берегись автомобиля

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Большая перемена

15:05 Анна Герман. Тайна белого ангела. 1-я серия

16:00 Новости

16:15 Анна Герман. Тайна белого ангела. 2-я - 4-я серии

18:30 Вместе

19:30 Анна Герман. Тайна белого ангела. 4-я - 8-я серии

00:00 Вместе

01:00 Анна Герман. Тайна белого ангела. 8-я - 10-я серии

02:55 Наше кино. Неувядающие

03:20 Моя любовь

04:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.