Программа передач МИР на 2 октября 2022

Телепрограмма МИР на 2 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 02.10.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:15 Мультфильмы
06:25 Вий
07:50 Берегись автомобиля
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Большая перемена
15:05 Анна Герман. Тайна белого ангела. 1-я серия
16:00 Новости
16:15 Анна Герман. Тайна белого ангела. 2-я - 4-я серии
18:30 Вместе
19:30 Анна Герман. Тайна белого ангела. 4-я - 8-я серии
00:00 Вместе
01:00 Анна Герман. Тайна белого ангела. 8-я - 10-я серии
02:55 Наше кино. Неувядающие
03:20 Моя любовь
04:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе передач возможны изменения.