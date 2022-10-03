Программа передач, ТВ программа на 3 октября 2022

Программа передач телеканалов России на понедельник 3 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 03.10.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 5-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Чайки. 9-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. Сезон 2. 1-я серия - «Ясновидящий»

02:00 Морозова. Сезон 2. 2-я серия - «Шкатулка с секретом»

02:55 Срочно в номер!-2. «Золотой олень», 1-я и 2-я серии



ТВЦ



04:45 Екатерина Савинова. Шаг в бездну

05:20 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Неуловимые мстители

08:50 Соколова подозревает всех. 1-я серия

09:45 Соколова подозревает всех. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Дом у последнего фонаря. 1-я серия

12:40 Дом у последнего фонаря. 2-я серия

13:35 Мой герой. Юлий Ким

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Следователь Горчакова. 9-я серия

16:00 Следователь Горчакова. 10-я серия

16:55 Хроники московского быта. Последняя рюмка

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Сельский детектив. Черная бабочка. 1-я серия

19:15 Сельский детектив. Черная бабочка. 2-я серия

20:10 Сельский детектив. Кошки, опасные для жизни. 1-я серия

21:00 Сельский детектив. Кошки, опасные для жизни. 2-я серия

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Стратегия долголетия

23:05 Знак качества. Сладости ручной работы

00:00 События. 25-й час

00:30 Тайная комната Бориса Джонсона

01:10 Майя Булгакова. Гулять так гулять

01:50 Любимая женщина Владимира Ульянова

02:30 Осторожно, мошенники! Бизнес ряженых

03:00 Петровка, 38

03:10 Следователь Горчакова. 9-я серия

03:50 Следователь Горчакова. 10-я серия

04:35 Короли эпизода. Юрий Белов



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Крупная рыба

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Возвращение убийцы

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Несчастный случай», 1-я и 2-я серии, «Наезд», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Несчастный случай», 1-я и 2-я серии, «Наезд», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Два подкидыша одной матери?

19:00 Сегодня

20:00 Лихач-2. «Ночное рандеву», 1-я и 2-я серии

22:00 Балабол-4. «Мы еще встретимся», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-4. «Мы еще встретимся», 1-я и 2-я серии

00:20 Мёртв на 99%. 1-я - 4-я серии

03:35 Мент в законе-8. «Фальшивка», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Жертва любви



5 канал



05:00 Известия

05:50 Командир счастливой «Щуки»

07:35 Крепкие орешки-2. Эта замечательная жизнь

08:20 Крепкие орешки-2. Паранормальное явление

09:00 Известия

09:25 Крепкие орешки-2. Паранормальное явление

09:40 Крепкие орешки-2. Шпионские игры

10:30 Крепкие орешки-2. Апокалипсис сегодня

11:20 Крепкие орешки-2. Лжец, Лжец

12:10 Крепкие орешки-2. Рыбка по имени Ванда

13:00 Известия

13:25 Куба. 1-я - 5-я серии

17:30 Известия

18:00 Куба. 5-я - 6-я серии

19:15 След. Пугало

20:05 След. Все относительно

20:40 След. На побывку едет пожилой маньяк

21:25 След. Лишняя рюмка

22:20 След. Красавцы и чудовище

23:10 Свои-5. Давние счеты

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Домой!

01:15 След. Первобытный человек

01:50 След. Смерть на карантине

02:30 След. Тайное общество редких растений

03:05 Детективы. А что было вчера

03:40 Детективы. Потеряшка

04:10 Детективы. Продвинутая бабушка

04:35 Детективы. Дорогое образование



Домашний



04:25 Женская консультация. 32-я и 33-я серии

06:05 6 кадров

06:30 6 кадров

06:45 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Тихий омут». «Дела сердечные»

13:15 Порча. Узлы

13:45 Знахарка. Под плинтусом

14:15 Верну любимого. Подъем с глубины

14:50 Старушки в бегах-2. 1-я - 4-я серии

19:00 С кем поведёшься... 1-я - 4-я серии

22:40 Порча. «Дублёрша». «Замри-умри»

23:45 Знахарка. Под плинтусом

00:15 Верну любимого. Подъем с глубины

00:45 Понять. Простить. «Тихий омут«. «Дела сердечные»

01:40 Тест на отцовство

03:20 Давай разведёмся!

04:10 Женская консультация. 34-я серия



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 113-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 114-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия

07:00 Интерны. 1-я - 4-я серии

09:00 Универ. Новая общага. 153-я - 164-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 4. 157-я - 162-я серии

18:00 Ольга. 1-я - 4-я серии

20:00 Нина. 1-я серия

20:30 Нина. 2-я серия

21:00 Развод. 1-я серия

21:30 Развод. 2-я серия

21:55 Ботан и СуперБаба

23:35 СуперБобровы. Народные мстители

01:20 Такое кино. 427-я серия

01:45 Импровизация. Сезон 4. 101-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 4. 102-я серия

03:20 Comedy Баттл. 3-я серия

04:05 Открытый микрофон. Сезон 6. 115-я серия

04:55 Открытый микрофон. Сезон 6. 116-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 6. 49-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 6. 50-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 6. 52-я серия

05:55 6 кадров. Сезон 6. 22-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Музыкальная открытка

06:10 Три кота. Волшебная палочка

06:20 Монстры против овощей

06:40 Путь домой

08:25 100 мест, где поесть

09:35 Классная Катя. Сезон 1. 1-я - 17-я серии

19:00 Тётя Марта. 1-я серия

19:25 Тётя Марта. 2-я серия

19:50 Форсаж: Хоббс и Шоу

22:30 Форсаж

00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 30-я серия

01:25 Быстрее пули

02:55 6 кадров. Сезон 4. 3-я - 8-я серии



Матч ТВ



05:00 Катар-2022

05:30 Ген победы

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - К. Макгрегор

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Прямой эфир

15:30 Новости

15:35 Специальный репортаж

15:55 Громко

16:55 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Нева» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир

18:35 Новости

18:40 Все на Матч!

19:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Прямой эфир

21:50 Все на Матч!

22:40 Тотальный футбол

23:10 Смешанные единоборства. UFC. М. Дёрн - Я. Сяонянь. В. Борщев - М. Дэвис

00:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - МБА (Москва)

02:55 Новости

03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Дитя робота

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Документальный спецпроект

00:30 Легенда о зеленом рыцаре

02:35 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



Звезда



03:50 Неслужебное задание

05:25 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 1-я серия - «Мы наш, мы новый...»

10:55 Москва - фронту

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Русские амазонки. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Русские амазонки. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 «На грани возможного. История НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина». Фильм 1-й

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Станислав Петров. Он спас мир от ядерной войны

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 1-я серия - «Мы наш, мы новый...»

00:50 Инспектор уголовного розыска

02:20 Беспокойное хозяйство

03:45 Оружие Победы

03:55 Русские амазонки. 1-я и 4-я серии



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва площадная

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Евгений Боткин

07:30 Новости культуры

07:35 Черные дыры. Белые пятна

08:15 Дороги старых мастеров. Лики неба и земли

08:30 Новости культуры

08:35 Время отдыха с субботы до понедельника

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Майя Плисецкая. Знакомая и незнакомая». Документальный фильм. 1987

12:10 Планета Михаила Аникушина

12:55 Спрут-3. 1-я серия

14:05 Линия жизни. Александр Митрошенков

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:20 Роман в камне. Испания. Теруэль

16:50 Наше призвание. 1-я серия

18:05 Музыка эпохи барокко. Ансамбль I Gemelli. «Вечерня Пресвятой Богородицы»

19:00 Уроки русского. Чтения. Антон Чехов. «Крыжовник». Читает Виктор Добронравов

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Лев Зильбер. Ангел счастья - ангел несчастья

21:20 Сати. Нескучная классика... С Дмитрием Бертманом и Фабио Мастранджело

22:00 Спрут-3. 1-я серия

23:05 ЦСДФ: Точка отсчета. 1-я серия

23:50 Новости культуры

00:10 ХX век. «Майя Плисецкая. Знакомая и незнакомая». Документальный фильм. 1987

01:05 Величайшая победа Цезаря. Осада Алезии

02:00 Музыка эпохи барокко. Ансамбль I Gemelli. «Вечерня Пресвятой Богородицы»



Пятница



05:00 Кондитер. Сезон 4. 2-я серия - «Московская область»

06:10 Пятница News. 175-я серия

06:40 Кондитер. Сезон 5. 6-я серия - «Торт «Сумоист» для Дмитрия Красилова»

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 3. 6-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 3. 7-я серия

10:00 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»

11:00 На ножах. Сезон 1. 16-я серия - «Волгоград. Shabash»

12:10 Четыре дачи. Сезон 1. 6-я серия - «Московская область»

13:40 На ножах. Сезон 2. 1-я серия - «Кленово. Маракеш»

14:50 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»

15:50 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»

16:50 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»

18:00 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

21:00 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

23:10 Гастротур. Сезон 2. 8-я серия

00:10 Одиннадцать друзей Оушена

02:00 Пятница News. 177-я серия

02:30 Кондитер. Сезон 4. 4-я серия - «Краснодарский край»

03:40 Пятница News. 176-я серия

04:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:00 Мультфильмы

07:15 Гардемарины, вперед!

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Гардемарины, вперед!

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Осторожно, вирус!

23:25 Гаишники

02:10 Наше кино. История большой любви

02:45 Развод



Время начала передач - московское.



















Программа передач Пятница на 3 октября 2022 Программа передач Культура на 3 октября 2022 Программа передач ТНТ на 3 октября 2022 Программа передач ТВЦ на 3 октября 2022 Программа передач, ТВ программа на 28 сентября 2022









Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 2 октября, результаты игр



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр. Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи



В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента. Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 11 тур чемпионата России по футболу



31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года. Советы и главные правила здорового питания для спортсменов



Правильное питание спортсмена одно из важных условий повышения его физической подготовки и спортивного мастерства. Правильное питание помогает предотвратить преждевременно наступающее утомление. Как спорт влияет на психику фанатов



Что такое фанатизм? Почему болельщики бывают агрессивными? Вредно ли это для нашего психологического здоровья? Рассмотрим особенности психологии спортивных болельщиков.









