Программа передач, ТВ программа на 3 октября 2022

Программа передач телеканалов России на понедельник 3 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 03.10.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 5-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Чайки. 9-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. Сезон 2. 1-я серия - «Ясновидящий»
02:00 Морозова. Сезон 2. 2-я серия - «Шкатулка с секретом»
02:55 Срочно в номер!-2. «Золотой олень», 1-я и 2-я серии
ТВЦ
04:45 Екатерина Савинова. Шаг в бездну
05:20 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Неуловимые мстители
08:50 Соколова подозревает всех. 1-я серия
09:45 Соколова подозревает всех. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Дом у последнего фонаря. 1-я серия
12:40 Дом у последнего фонаря. 2-я серия
13:35 Мой герой. Юлий Ким
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Следователь Горчакова. 9-я серия
16:00 Следователь Горчакова. 10-я серия
16:55 Хроники московского быта. Последняя рюмка
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Сельский детектив. Черная бабочка. 1-я серия
19:15 Сельский детектив. Черная бабочка. 2-я серия
20:10 Сельский детектив. Кошки, опасные для жизни. 1-я серия
21:00 Сельский детектив. Кошки, опасные для жизни. 2-я серия
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Стратегия долголетия
23:05 Знак качества. Сладости ручной работы
00:00 События. 25-й час
00:30 Тайная комната Бориса Джонсона
01:10 Майя Булгакова. Гулять так гулять
01:50 Любимая женщина Владимира Ульянова
02:30 Осторожно, мошенники! Бизнес ряженых
03:00 Петровка, 38
03:10 Следователь Горчакова. 9-я серия
03:50 Следователь Горчакова. 10-я серия
04:35 Короли эпизода. Юрий Белов
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Крупная рыба
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Возвращение убийцы
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Несчастный случай», 1-я и 2-я серии, «Наезд», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Несчастный случай», 1-я и 2-я серии, «Наезд», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Два подкидыша одной матери?
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «Ночное рандеву», 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-4. «Мы еще встретимся», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-4. «Мы еще встретимся», 1-я и 2-я серии
00:20 Мёртв на 99%. 1-я - 4-я серии
03:35 Мент в законе-8. «Фальшивка», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Жертва любви
5 канал
05:00 Известия
05:50 Командир счастливой «Щуки»
07:35 Крепкие орешки-2. Эта замечательная жизнь
08:20 Крепкие орешки-2. Паранормальное явление
09:00 Известия
09:25 Крепкие орешки-2. Паранормальное явление
09:40 Крепкие орешки-2. Шпионские игры
10:30 Крепкие орешки-2. Апокалипсис сегодня
11:20 Крепкие орешки-2. Лжец, Лжец
12:10 Крепкие орешки-2. Рыбка по имени Ванда
13:00 Известия
13:25 Куба. 1-я - 5-я серии
17:30 Известия
18:00 Куба. 5-я - 6-я серии
19:15 След. Пугало
20:05 След. Все относительно
20:40 След. На побывку едет пожилой маньяк
21:25 След. Лишняя рюмка
22:20 След. Красавцы и чудовище
23:10 Свои-5. Давние счеты
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Домой!
01:15 След. Первобытный человек
01:50 След. Смерть на карантине
02:30 След. Тайное общество редких растений
03:05 Детективы. А что было вчера
03:40 Детективы. Потеряшка
04:10 Детективы. Продвинутая бабушка
04:35 Детективы. Дорогое образование
Домашний
04:25 Женская консультация. 32-я и 33-я серии
06:05 6 кадров
06:30 6 кадров
06:45 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Тихий омут». «Дела сердечные»
13:15 Порча. Узлы
13:45 Знахарка. Под плинтусом
14:15 Верну любимого. Подъем с глубины
14:50 Старушки в бегах-2. 1-я - 4-я серии
19:00 С кем поведёшься... 1-я - 4-я серии
22:40 Порча. «Дублёрша». «Замри-умри»
23:45 Знахарка. Под плинтусом
00:15 Верну любимого. Подъем с глубины
00:45 Понять. Простить. «Тихий омут«. «Дела сердечные»
01:40 Тест на отцовство
03:20 Давай разведёмся!
04:10 Женская консультация. 34-я серия
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 113-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 114-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия
07:00 Интерны. 1-я - 4-я серии
09:00 Универ. Новая общага. 153-я - 164-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 4. 157-я - 162-я серии
18:00 Ольга. 1-я - 4-я серии
20:00 Нина. 1-я серия
20:30 Нина. 2-я серия
21:00 Развод. 1-я серия
21:30 Развод. 2-я серия
21:55 Ботан и СуперБаба
23:35 СуперБобровы. Народные мстители
01:20 Такое кино. 427-я серия
01:45 Импровизация. Сезон 4. 101-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 4. 102-я серия
03:20 Comedy Баттл. 3-я серия
04:05 Открытый микрофон. Сезон 6. 115-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 6. 116-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 6. 49-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 6. 50-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 6. 52-я серия
05:55 6 кадров. Сезон 6. 22-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Музыкальная открытка
06:10 Три кота. Волшебная палочка
06:20 Монстры против овощей
06:40 Путь домой
08:25 100 мест, где поесть
09:35 Классная Катя. Сезон 1. 1-я - 17-я серии
19:00 Тётя Марта. 1-я серия
19:25 Тётя Марта. 2-я серия
19:50 Форсаж: Хоббс и Шоу
22:30 Форсаж
00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 30-я серия
01:25 Быстрее пули
02:55 6 кадров. Сезон 4. 3-я - 8-я серии
Матч ТВ
05:00 Катар-2022
05:30 Ген победы
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - К. Макгрегор
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Прямой эфир
15:30 Новости
15:35 Специальный репортаж
15:55 Громко
16:55 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Нева» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир
18:35 Новости
18:40 Все на Матч!
19:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Прямой эфир
21:50 Все на Матч!
22:40 Тотальный футбол
23:10 Смешанные единоборства. UFC. М. Дёрн - Я. Сяонянь. В. Борщев - М. Дэвис
00:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - МБА (Москва)
02:55 Новости
03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Дитя робота
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Документальный спецпроект
00:30 Легенда о зеленом рыцаре
02:35 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
Звезда
03:50 Неслужебное задание
05:25 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 1-я серия - «Мы наш, мы новый...»
10:55 Москва - фронту
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Русские амазонки. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Русские амазонки. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 «На грани возможного. История НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина». Фильм 1-й
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Станислав Петров. Он спас мир от ядерной войны
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 1-я серия - «Мы наш, мы новый...»
00:50 Инспектор уголовного розыска
02:20 Беспокойное хозяйство
03:45 Оружие Победы
03:55 Русские амазонки. 1-я и 4-я серии
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва площадная
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Евгений Боткин
07:30 Новости культуры
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15 Дороги старых мастеров. Лики неба и земли
08:30 Новости культуры
08:35 Время отдыха с субботы до понедельника
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Майя Плисецкая. Знакомая и незнакомая». Документальный фильм. 1987
12:10 Планета Михаила Аникушина
12:55 Спрут-3. 1-я серия
14:05 Линия жизни. Александр Митрошенков
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:20 Роман в камне. Испания. Теруэль
16:50 Наше призвание. 1-я серия
18:05 Музыка эпохи барокко. Ансамбль I Gemelli. «Вечерня Пресвятой Богородицы»
19:00 Уроки русского. Чтения. Антон Чехов. «Крыжовник». Читает Виктор Добронравов
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Лев Зильбер. Ангел счастья - ангел несчастья
21:20 Сати. Нескучная классика... С Дмитрием Бертманом и Фабио Мастранджело
22:00 Спрут-3. 1-я серия
23:05 ЦСДФ: Точка отсчета. 1-я серия
23:50 Новости культуры
00:10 ХX век. «Майя Плисецкая. Знакомая и незнакомая». Документальный фильм. 1987
01:05 Величайшая победа Цезаря. Осада Алезии
02:00 Музыка эпохи барокко. Ансамбль I Gemelli. «Вечерня Пресвятой Богородицы»
Пятница
05:00 Кондитер. Сезон 4. 2-я серия - «Московская область»
06:10 Пятница News. 175-я серия
06:40 Кондитер. Сезон 5. 6-я серия - «Торт «Сумоист» для Дмитрия Красилова»
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 3. 6-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 3. 7-я серия
10:00 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»
11:00 На ножах. Сезон 1. 16-я серия - «Волгоград. Shabash»
12:10 Четыре дачи. Сезон 1. 6-я серия - «Московская область»
13:40 На ножах. Сезон 2. 1-я серия - «Кленово. Маракеш»
14:50 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»
15:50 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»
16:50 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»
18:00 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
21:00 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
23:10 Гастротур. Сезон 2. 8-я серия
00:10 Одиннадцать друзей Оушена
02:00 Пятница News. 177-я серия
02:30 Кондитер. Сезон 4. 4-я серия - «Краснодарский край»
03:40 Пятница News. 176-я серия
04:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:00 Мультфильмы
07:15 Гардемарины, вперед!
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Гардемарины, вперед!
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Осторожно, вирус!
23:25 Гаишники
02:10 Наше кино. История большой любви
02:45 Развод
Время начала передач - московское.