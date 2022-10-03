Программа передач ТВЦ на 3 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 3 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 03.10.2022



04:45 Екатерина Савинова. Шаг в бездну

05:20 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Неуловимые мстители

08:50 Соколова подозревает всех. 1-я серия

09:45 Соколова подозревает всех. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Дом у последнего фонаря. 1-я серия

12:40 Дом у последнего фонаря. 2-я серия

13:35 Мой герой. Юлий Ким

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Следователь Горчакова. 9-я серия

16:00 Следователь Горчакова. 10-я серия

16:55 Хроники московского быта. Последняя рюмка

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Сельский детектив. Черная бабочка. 1-я серия

19:15 Сельский детектив. Черная бабочка. 2-я серия

20:10 Сельский детектив. Кошки, опасные для жизни. 1-я серия

21:00 Сельский детектив. Кошки, опасные для жизни. 2-я серия

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Стратегия долголетия

23:05 Знак качества. Сладости ручной работы

00:00 События. 25-й час

00:30 Тайная комната Бориса Джонсона

01:10 Майя Булгакова. Гулять так гулять

01:50 Любимая женщина Владимира Ульянова

02:30 Осторожно, мошенники! Бизнес ряженых

03:00 Петровка, 38

03:10 Следователь Горчакова. 9-я серия

03:50 Следователь Горчакова. 10-я серия

04:35 Короли эпизода. Юрий Белов



В программе передач возможны изменения.



















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