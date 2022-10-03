Программа передач ТВЦ на 3 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 3 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 03.10.2022
04:45 Екатерина Савинова. Шаг в бездну
05:20 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Неуловимые мстители
08:50 Соколова подозревает всех. 1-я серия
09:45 Соколова подозревает всех. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Дом у последнего фонаря. 1-я серия
12:40 Дом у последнего фонаря. 2-я серия
13:35 Мой герой. Юлий Ким
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Следователь Горчакова. 9-я серия
16:00 Следователь Горчакова. 10-я серия
16:55 Хроники московского быта. Последняя рюмка
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Сельский детектив. Черная бабочка. 1-я серия
19:15 Сельский детектив. Черная бабочка. 2-я серия
20:10 Сельский детектив. Кошки, опасные для жизни. 1-я серия
21:00 Сельский детектив. Кошки, опасные для жизни. 2-я серия
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Стратегия долголетия
23:05 Знак качества. Сладости ручной работы
00:00 События. 25-й час
00:30 Тайная комната Бориса Джонсона
01:10 Майя Булгакова. Гулять так гулять
01:50 Любимая женщина Владимира Ульянова
02:30 Осторожно, мошенники! Бизнес ряженых
03:00 Петровка, 38
03:10 Следователь Горчакова. 9-я серия
03:50 Следователь Горчакова. 10-я серия
04:35 Короли эпизода. Юрий Белов
В программе передач возможны изменения.