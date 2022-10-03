Программа передач НТВ на 3 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 3 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач НТВ на 03.10.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Крупная рыба
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Возвращение убийцы
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Несчастный случай», 1-я и 2-я серии, «Наезд», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Несчастный случай», 1-я и 2-я серии, «Наезд», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Два подкидыша одной матери?
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «Ночное рандеву», 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-4. «Мы еще встретимся», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-4. «Мы еще встретимся», 1-я и 2-я серии
00:20 Мёртв на 99%. 1-я - 4-я серии
03:35 Мент в законе-8. «Фальшивка», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Жертва любви
В программе передач возможны изменения.