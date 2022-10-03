Программа передач 5 канал на 3 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 3 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канала на 03.10.2022



05:00 Известия

05:50 Командир счастливой «Щуки»

07:35 Крепкие орешки-2. Эта замечательная жизнь

08:20 Крепкие орешки-2. Паранормальное явление

09:00 Известия

09:25 Крепкие орешки-2. Паранормальное явление

09:40 Крепкие орешки-2. Шпионские игры

10:30 Крепкие орешки-2. Апокалипсис сегодня

11:20 Крепкие орешки-2. Лжец, Лжец

12:10 Крепкие орешки-2. Рыбка по имени Ванда

13:00 Известия

13:25 Куба. 1-я - 5-я серии

17:30 Известия

18:00 Куба. 5-я - 6-я серии

19:15 След. Пугало

20:05 След. Все относительно

20:40 След. На побывку едет пожилой маньяк

21:25 След. Лишняя рюмка

22:20 След. Красавцы и чудовище

23:10 Свои-5. Давние счеты

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Домой!

01:15 След. Первобытный человек

01:50 След. Смерть на карантине

02:30 След. Тайное общество редких растений

03:05 Детективы. А что было вчера

03:40 Детективы. Потеряшка

04:10 Детективы. Продвинутая бабушка

04:35 Детективы. Дорогое образование



В программе передач возможны изменения.