Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Программа передач 5 канал на 3 октября 2022


Телепрограмма 5 канала на 3 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.

Программа передач 5 канала на 03.10.2022

05:00 Известия
05:50 Командир счастливой «Щуки»
07:35 Крепкие орешки-2. Эта замечательная жизнь
08:20 Крепкие орешки-2. Паранормальное явление
09:00 Известия
09:25 Крепкие орешки-2. Паранормальное явление
09:40 Крепкие орешки-2. Шпионские игры
10:30 Крепкие орешки-2. Апокалипсис сегодня
11:20 Крепкие орешки-2. Лжец, Лжец
12:10 Крепкие орешки-2. Рыбка по имени Ванда
13:00 Известия
13:25 Куба. 1-я - 5-я серии
17:30 Известия
18:00 Куба. 5-я - 6-я серии
19:15 След. Пугало
20:05 След. Все относительно
20:40 След. На побывку едет пожилой маньяк
21:25 След. Лишняя рюмка
22:20 След. Красавцы и чудовище
23:10 Свои-5. Давние счеты
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Домой!
01:15 След. Первобытный человек
01:50 След. Смерть на карантине
02:30 След. Тайное общество редких растений
03:05 Детективы. А что было вчера
03:40 Детективы. Потеряшка
04:10 Детективы. Продвинутая бабушка
04:35 Детективы. Дорогое образование

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач, ТВ программа на 3 октября 2022
  • Программа передач 5 канал на 2 октября 2022
  • Программа 5 канал на 1 октября 2022
  • Программа 5 канал на 29 сентября 2022
  • Программа 5 канал на 28 сентября
    •




    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 2 октября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

    Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 11 тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Советы и главные правила здорового питания для спортсменов

    Правила здорового питания для спортсменов

    Правильное питание спортсмена одно из важных условий повышения его физической подготовки и спортивного мастерства. Правильное питание помогает предотвратить преждевременно наступающее утомление.

    Как спорт влияет на психику фанатов

    Как спорт влияет на психику фанатов

    Что такое фанатизм? Почему болельщики бывают агрессивными? Вредно ли это для нашего психологического здоровья? Рассмотрим особенности психологии спортивных болельщиков.











    Пари НН - Спартак 2 октября 2022. Во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию
    Ахмат - Динамо 2 октября 2022. Во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию
    Зенит - Ростов 2 октября 2022. Во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию
    Факел - Торпедо 2 октября 2022. Во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию
    Какой праздник 3 октября 2022, церковный и православный праздник в России
    Народные приметы на 3 октября 2022
    Гороскоп Рыбы на 4 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Водолей на 4 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Стрелец на 4 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Козерог на 4 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru