Программа передач 5 канал на 3 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 3 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канала на 03.10.2022
05:00 Известия
05:50 Командир счастливой «Щуки»
07:35 Крепкие орешки-2. Эта замечательная жизнь
08:20 Крепкие орешки-2. Паранормальное явление
09:00 Известия
09:25 Крепкие орешки-2. Паранормальное явление
09:40 Крепкие орешки-2. Шпионские игры
10:30 Крепкие орешки-2. Апокалипсис сегодня
11:20 Крепкие орешки-2. Лжец, Лжец
12:10 Крепкие орешки-2. Рыбка по имени Ванда
13:00 Известия
13:25 Куба. 1-я - 5-я серии
17:30 Известия
18:00 Куба. 5-я - 6-я серии
19:15 След. Пугало
20:05 След. Все относительно
20:40 След. На побывку едет пожилой маньяк
21:25 След. Лишняя рюмка
22:20 След. Красавцы и чудовище
23:10 Свои-5. Давние счеты
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Домой!
01:15 След. Первобытный человек
01:50 След. Смерть на карантине
02:30 След. Тайное общество редких растений
03:05 Детективы. А что было вчера
03:40 Детективы. Потеряшка
04:10 Детективы. Продвинутая бабушка
04:35 Детективы. Дорогое образование
В программе передач возможны изменения.