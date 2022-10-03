Программа передач Домашний на 3 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 3 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 03.10.2022



04:25 Женская консультация. 32-я и 33-я серии

06:05 6 кадров

06:30 6 кадров

06:45 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Тихий омут». «Дела сердечные»

13:15 Порча. Узлы

13:45 Знахарка. Под плинтусом

14:15 Верну любимого. Подъем с глубины

14:50 Старушки в бегах-2. 1-я - 4-я серии

19:00 С кем поведёшься... 1-я - 4-я серии

22:40 Порча. «Дублёрша». «Замри-умри»

23:45 Знахарка. Под плинтусом

00:15 Верну любимого. Подъем с глубины

00:45 Понять. Простить. «Тихий омут«. «Дела сердечные»

01:40 Тест на отцовство

03:20 Давай разведёмся!

04:10 Женская консультация. 34-я серия



В программе передач возможны изменения.