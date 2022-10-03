Программа передач Домашний на 3 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 3 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 03.10.2022
04:25 Женская консультация. 32-я и 33-я серии
06:05 6 кадров
06:30 6 кадров
06:45 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Тихий омут». «Дела сердечные»
13:15 Порча. Узлы
13:45 Знахарка. Под плинтусом
14:15 Верну любимого. Подъем с глубины
14:50 Старушки в бегах-2. 1-я - 4-я серии
19:00 С кем поведёшься... 1-я - 4-я серии
22:40 Порча. «Дублёрша». «Замри-умри»
23:45 Знахарка. Под плинтусом
00:15 Верну любимого. Подъем с глубины
00:45 Понять. Простить. «Тихий омут«. «Дела сердечные»
01:40 Тест на отцовство
03:20 Давай разведёмся!
04:10 Женская консультация. 34-я серия
В программе передач возможны изменения.