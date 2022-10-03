Программа передач Матч ТВ на 3 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 3 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 03.10.2022
05:00 Катар-2022
05:30 Ген победы
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - К. Макгрегор
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Прямой эфир
15:30 Новости
15:35 Специальный репортаж
15:55 Громко
16:55 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Нева» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир
18:35 Новости
18:40 Все на Матч!
19:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Прямой эфир
21:50 Все на Матч!
22:40 Тотальный футбол
23:10 Смешанные единоборства. UFC. М. Дёрн - Я. Сяонянь. В. Борщев - М. Дэвис
00:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - МБА (Москва)
02:55 Новости
03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
В программе передач возможны изменения.