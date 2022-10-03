Программа передач Матч ТВ на 3 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 3 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 03.10.2022



05:00 Катар-2022

05:30 Ген победы

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - К. Макгрегор

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Прямой эфир

15:30 Новости

15:35 Специальный репортаж

15:55 Громко

16:55 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Нева» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир

18:35 Новости

18:40 Все на Матч!

19:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Прямой эфир

21:50 Все на Матч!

22:40 Тотальный футбол

23:10 Смешанные единоборства. UFC. М. Дёрн - Я. Сяонянь. В. Борщев - М. Дэвис

00:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - МБА (Москва)

02:55 Новости

03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины



В программе передач возможны изменения.