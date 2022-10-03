Программа передач Звезда на 3 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 3 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 03.10.2022
03:50 Неслужебное задание
05:25 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 1-я серия - «Мы наш, мы новый...»
10:55 Москва - фронту
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Русские амазонки. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Русские амазонки. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 «На грани возможного. История НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина». Фильм 1-й
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Станислав Петров. Он спас мир от ядерной войны
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 1-я серия - «Мы наш, мы новый...»
00:50 Инспектор уголовного розыска
02:20 Беспокойное хозяйство
03:45 Оружие Победы
03:55 Русские амазонки. 1-я и 4-я серии
В программе передач возможны изменения.