Программа передач Звезда на 3 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 3 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 03.10.2022



03:50 Неслужебное задание

05:25 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 1-я серия - «Мы наш, мы новый...»

10:55 Москва - фронту

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Русские амазонки. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Русские амазонки. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 «На грани возможного. История НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина». Фильм 1-й

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Станислав Петров. Он спас мир от ядерной войны

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 1-я серия - «Мы наш, мы новый...»

00:50 Инспектор уголовного розыска

02:20 Беспокойное хозяйство

03:45 Оружие Победы

03:55 Русские амазонки. 1-я и 4-я серии



В программе передач возможны изменения.