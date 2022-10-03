Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Программа передач Звезда на 3 октября 2022


Телепрограмма Звезда на 3 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Звезда на 03.10.2022

03:50 Неслужебное задание
05:25 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 1-я серия - «Мы наш, мы новый...»
10:55 Москва - фронту
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Русские амазонки. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Русские амазонки. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 «На грани возможного. История НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина». Фильм 1-й
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Станислав Петров. Он спас мир от ядерной войны
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 1-я серия - «Мы наш, мы новый...»
00:50 Инспектор уголовного розыска
02:20 Беспокойное хозяйство
03:45 Оружие Победы
03:55 Русские амазонки. 1-я и 4-я серии

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Звезда на 2 октября 2022
  • Программа Звезда на 1 октября 2022
  • Программа Звезда на 30 сентября 2022
  • Программа Звезда на 29 сентября 2022
  • Программа Звезда на 28 сентября
    •




    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 2 октября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

    Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 11 тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Советы и главные правила здорового питания для спортсменов

    Правила здорового питания для спортсменов

    Правильное питание спортсмена одно из важных условий повышения его физической подготовки и спортивного мастерства. Правильное питание помогает предотвратить преждевременно наступающее утомление.

    Как спорт влияет на психику фанатов

    Как спорт влияет на психику фанатов

    Что такое фанатизм? Почему болельщики бывают агрессивными? Вредно ли это для нашего психологического здоровья? Рассмотрим особенности психологии спортивных болельщиков.











    Пари НН - Спартак 2 октября 2022. Во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию
    Ахмат - Динамо 2 октября 2022. Во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию
    Зенит - Ростов 2 октября 2022. Во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию
    Факел - Торпедо 2 октября 2022. Во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию
    Какой праздник 3 октября 2022, церковный и православный праздник в России
    Народные приметы на 3 октября 2022
    Гороскоп Рыбы на 4 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Водолей на 4 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Стрелец на 4 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    Гороскоп Козерог на 4 октября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru